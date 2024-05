PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

ACF Fiorentina – Club Brugge, gdzie oglądać?

Ruszamy z półfinałami Ligi Konferencji Europy. Niewykluczone, że Fiorentina po raz drugi z rzędu zagra w finale tych rozgrywek. Viola w trwającej edycji na tym etapie zmierzy się z belgijskim zespołem Club Brugge, w którym na co dzień występuje Michał Skóraś. Reprezentant Polski ostatnio jest w bardzo dobrej formie i mamy nadzieję, że ze świetnej strony pokaże się również na Stadio Artemio Franchi. Sprawdź nasze typy na spotkanie ACF Fiorentina – Club Brugge.

ACF Fiorentina – Club Brugge, transmisja w TV

Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w czwartek, 2 maja o godzinie 21:00. Transmisja z meczu pomiędzy Fiorentiną a Club Brugge nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji.

ACF Fiorentina – Club Brugge, transmisja online

To spotkanie obejrzycie za to w internecie – na platformie streamingowej Viaplay, do której trzeba wykupić dostęp.

ACF Fiorentina – Club Brugge, sonda

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Fiorentiny 67% remisem 0% zwycięstwem Club Brugge 33% 3 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Fiorentiny

remisem

zwycięstwem Club Brugge

ACF Fiorentina – Club Brugge, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem starcia w ramach półfinału Ligi Konferencji Europy są gospodarze. Kurs na wygraną Fiorentiny wynosi około 1.80, natomiast zwycięstwo Club Brugge wycenia się na mniej więcej 4.50.

Fiorentina Club Bruges Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 maja 2024 11:27 .

Gdzie obejrzeć mecz ACF Fiorentina – Club Brugge? Spotkanie obejrzycie tylko na platformie streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie ACF Fiorentina – Club Brugge? Początek meczu już w czwartek, 2 maja o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.