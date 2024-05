Olympique Marsylia – Atalanta: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (02.05.2024)

Olympique Marsylia - Atalanta: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online. La Dea po wyeliminowaniu Liverpoolu spróbuje przybliżyć się do awansu do finału. Sprawdź gdzie oglądać mecz Marsylia - Atalanta.

Marsylia – Atalanta: gdzie oglądać?

O awans do finału tegorocznej edycji Ligi Europy powalczy Marsylia oraz Atalanta. Pierwszy mecz obu drużyn zostanie rozegrany na stadionie we Francji, przez co bukmacherzy uważają, że to Olimpijczycy będą faworytem. Aczkolwiek La Dea nie ma podstaw, aby nie myśleć o kolejnej niespodziance. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego w ćwierćfinale sensacyjnie wyeliminowali Liverpool, a ich apetyt na triumf znacznie urósł.

Natomiast francuska drużyna promocję do półfinału uzyskała po zaciętej walce z Benficą. Do wyłonienia zwycięzcy w rywalizacji francusko-portugalskiej potrzebny był konkurs rzutów karnych. W serii jedenastek Marsylia była bezbłędna. Sprawdź nasze typy na mecz Marsylia – Atalanta.

Marsylia – Atalanta: transmisja w TV

Spotkanie nie będzie dostępne w telewizji. Obejrzeć mecz można jedynie w internecie.

Marsylia – Atalanta: transmisja online

Mecz Marsylia – Atalanta będzie można obejrzeć tylko i wyłącznie w internecie. Transmisję tego spotkania przeprowadzi platforma streamingowa Viaplay. Początek spotkania na Stade Velodrome o godzinie 21:00.

Marsylia – Atalanta: kto wygra?

Marsylia – Atalanta: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie widzą wyraźnego faworyta w konfrontacji Marsylii z Atalantą. Nieznacznie niższy kurs oferują na zwycięstwo gospodarzy, bowiem współczynnik wynosi 2.55. Zaś na triumf gości kurs to 2.75.

Olympique Marsylia Atalanta 2.65 3.45 2.82 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 maja 2024 11:18 .

Gdzie obejrzeć mecz Marsylia – Atalanta?

Spotkanie będzie można obejrzeć w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Kiedy odbędzie się spotkanie Marsylia – Atalanta?

Mecz zostanie rozegrany w czwartek (2 maja) o godzinie 21:00.

