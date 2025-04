GKS Katowice - Legia Warszawa to mecz 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w sobotę (26 kwietnia) o godz. 20:15. Transmisja w telewizji i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć spotkanie GKS - Legia.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

GKS – Legia: gdzie oglądać?

GKS Katowice podejmie w sobotę, 26 kwietnia, o godz. 20:15 Legię Warszawa w 30. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się na nowym stadionie GieKSy, gdzie gospodarze pozostają niepokonani. Dwie domowe wygrane – z Górnikiem Zabrze (2:1) i Puszczą Niepołomice (3:1) – rozbudziły apetyty kibiców.

Teraz na Śląsk przyjeżdża walcząca o czołowe lokaty Legia, która jesienią rozbiła GKS aż (4:1). Czy podopieczni Rafała Góraka ponownie zaskoczą i przedłużą zwycięską passę u siebie? Przeczytaj naszą zapowiedź meczu GKS Katowice – Legia Warszawa.

GKS – Legia: transmisja w TV

Spotkanie GKS Katowice – Legia Warszawa w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K. Starcie skomentują Piotr Glamowski i Marcin Baszczyński.

GKS – Legia: stream online

Kiedy odbędzie się mecz GKS Katowice – Legia Warszawa? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (26 kwietnia) o godzinie 20:15. Gdzie obejrzeć spotkanie GKS Katowice – Legia Warszawa? Mecz będzie transmitowane antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+4K, a także w usłudze CANAL+ Online.

