GKS Katowice – Legia Warszawa: gdzie oglądać?
Przed nami niezwykle istotne starcie 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym GKS Katowice podejmie Legię Warszawa. Przed tą serią gier zespół Trójkolorowych ma 26 punktów i zajmuje 11. miejsce w tabeli, natomiast ekipa Wojskowych z dorobkiem 20 oczek plasuje się na 16. pozycji. Dla podopiecznych Marka Papszuna to kluczowe spotkanie w kontekście walki o utrzymanie w elicie. Początek tej rywalizacji już w piątek, czyli 13 lutego, o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania GKS Katowice – Legia Warszawa.
GKS Katowice – Legia Warszawa: transmisja w TV
Mecz pomiędzy GKS-em Katowice a Legią Warszawa możesz śledzić w tradycyjnej telewizji. Dzisiejszą potyczkę obejrzysz bowiem na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. W tych stacjach zawody skomentują Adam Marchliński i Kamil Kosowski.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
GKS Katowice – Legia Warszawa: stream online
Pojedynek w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny również za pośrednictwem internetu. Wszystkie spotkania naszej ligi są transmitowane w usłudze streamingowej CANAL+ online, gdzie trzeba oczywiście wykupić odpowiedni pakiet.
GKS Katowice – Legia Warszawa: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w ten piątek (13 lutego) o godzinie 20:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.