GKS Katowice – Legia Warszawa: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ekipa Trójkolorowych stanie naprzeciwko drużyny Wojskowych. Pierwszy gwizdek wybrzmi już dzisiaj o godzinie 20:30.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Nowak

GKS Katowice – Legia Warszawa: gdzie oglądać?

Przed nami niezwykle istotne starcie 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym GKS Katowice podejmie Legię Warszawa. Przed tą serią gier zespół Trójkolorowych ma 26 punktów i zajmuje 11. miejsce w tabeli, natomiast ekipa Wojskowych z dorobkiem 20 oczek plasuje się na 16. pozycji. Dla podopiecznych Marka Papszuna to kluczowe spotkanie w kontekście walki o utrzymanie w elicie. Początek tej rywalizacji już w piątek, czyli 13 lutego, o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

GKS Katowice – Legia Warszawa: transmisja w TV

Mecz pomiędzy GKS-em Katowice a Legią Warszawa możesz śledzić w tradycyjnej telewizji. Dzisiejszą potyczkę obejrzysz bowiem na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. W tych stacjach zawody skomentują Adam Marchliński i Kamil Kosowski.

GKS Katowice – Legia Warszawa: stream online

Pojedynek w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny również za pośrednictwem internetu. Wszystkie spotkania naszej ligi są transmitowane w usłudze streamingowej CANAL+ online, gdzie trzeba oczywiście wykupić odpowiedni pakiet.

