GKS Katowice - Lech Poznań: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem GieKSy i Lecha będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

GKS Katowice – Lech Poznań: gdzie oglądać?

Niedzielna konfrontacja będzie do obejrzenia nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Prawa do pokazywania spotkań PKO BP Ekstraklasy już od dawna posiada CANAL+. Niemniej starcie na ulicy Nowa Bukowa będzie także transmitowane w jednej ze stacji TVP. Online spotkanie będzie można śledzić na jednej ze stron internetowych i w usłudze streamingowej CANAL+.

GKS Katowice i Lech Poznań to ekipy, będące aktualnie w innym położeniu. Śląska drużyna ma plan, aby zacząć wspinać się w ligowej tabeli. Kolejorz natomiast celuje w walkę o obronę mistrzowskiego tytułu. Aktualnie obie drużyny w tabeli PKO BP Ekstraklasy dzieli różnica siedmiu oczek. Na ósmym miejscu plasuje się Lech. Z kolei na 16. pozycji znajduje się ekipa z Katowic.

GKS Katowice – Lech Poznań: transmisja w TV

Transmisja ze starcia GKS Katowice – Lech Poznań rozpocznie się w niedzielę, 5 października o godzinie 17:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje TVP Sport, CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują u publicznego nadawcy Jacek Laskowski i Radosław Gilewicz, a w stacjach kodowanych Piotr Glamowski i Marcin Żewłakow.

GKS Katowice – Lech Poznań: stream online

Spotkanie będzie dostępne również online na platformie streamingowej CANAL+. Aktualnie w pakiecie Super Sport dostęp do stacji CANAL+ jest w cenie 65 zł miesięcznie przy zobowiązaniu na 12 miesięcy.

Kiedy i o której mecz GKS Katowice – Lech Poznań? Spotkanie GKS Katowice – Lech Poznań rozpocznie się w niedzielę, 5 października o godzinie 17:30. Gdzie oglądać mecz GKS Katowice – Lech Poznań? Transmisję ze spotkania GKS Katowice – Lech Poznań można obejrzeć w telewizji na antenach TVP Sport, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+.

