GKS Katowice – Lech Poznań: gdzie oglądać?
Niedzielna konfrontacja będzie do obejrzenia nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Prawa do pokazywania spotkań PKO BP Ekstraklasy już od dawna posiada CANAL+. Niemniej starcie na ulicy Nowa Bukowa będzie także transmitowane w jednej ze stacji TVP. Online spotkanie będzie można śledzić na jednej ze stron internetowych i w usłudze streamingowej CANAL+.
GKS Katowice i Lech Poznań to ekipy, będące aktualnie w innym położeniu. Śląska drużyna ma plan, aby zacząć wspinać się w ligowej tabeli. Kolejorz natomiast celuje w walkę o obronę mistrzowskiego tytułu. Aktualnie obie drużyny w tabeli PKO BP Ekstraklasy dzieli różnica siedmiu oczek. Na ósmym miejscu plasuje się Lech. Z kolei na 16. pozycji znajduje się ekipa z Katowic.
GKS Katowice – Lech Poznań: transmisja w TV
Transmisja ze starcia GKS Katowice – Lech Poznań rozpocznie się w niedzielę, 5 października o godzinie 17:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje TVP Sport, CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują u publicznego nadawcy Jacek Laskowski i Radosław Gilewicz, a w stacjach kodowanych Piotr Glamowski i Marcin Żewłakow.
GKS Katowice – Lech Poznań: stream online
Spotkanie będzie dostępne również online na platformie streamingowej CANAL+. Aktualnie w pakiecie Super Sport dostęp do stacji CANAL+ jest w cenie 65 zł miesięcznie przy zobowiązaniu na 12 miesięcy.
Jak zakończy się spotkanie?
