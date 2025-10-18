Gdzie oglądać Premier League? Odbierz voucher na Canal+
Premier League można oglądać w telewizji i online. Dzięki współpracy Canal+ Online z STS nowi gracze mogą odebrać specjalny voucher, który zapewnia darmowy dostęp do transmisji Canal+ Online przez miesiąc. To w pełni legalna i najkorzystniejsza oferta dla kibiców angielskiej piłki w Polsce.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher Canal+ Online od STS?
Voucher Canal+ Online od STS możesz odebrać w kilku prostych krokach:
- Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS,
- Wpłać minimum 30 zł i postaw dowolny zakład,
- Zweryfikuj swoje konto,
- Odbierz voucher Canal+ Online przesłany SMS-em lub e-mailem,
- Aktywuj dostęp do transmisji i oglądaj mecze Premier League za darmo przez 30 dni.
Dodatkowo nowi gracze mogą liczyć na bonus powitalny o wartości nawet 760 zł na start.
Gdzie oglądać Premier League?
W sezonie 2025/26 prawa do transmisji Premier League w Polsce nabyło Canal+. Wszystkie mecze angielskiej ekstraklasy będą transmitowane na kanałach Canal+ Sport i w usłudze Canal+ Online.
Jeśli posiadasz abonament Canal+ z pakietem sportowym lub aktywny pakiet „Super Sport”, będziesz mieć dostęp do relacji na żywo. Transmisje będą dostępne także przez aplikację Canal+ na urządzenia mobilne, smart TV i w przeglądarce internetowej.