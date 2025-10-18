Premier League 2025/26 to kolejny sezon pełen emocji, bramek i wielkich piłkarskich hitów. Kibice w Polsce mogą śledzić zmagania takich drużyn jak Manchester City, Liverpool, Arsenal czy Chelsea w wysokiej jakości HD i 4K, zarówno w telewizji, jak i online.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłka Premier League

Gdzie oglądać Premier League? Odbierz voucher na Canal+

Premier League można oglądać w telewizji i online. Dzięki współpracy Canal+ Online z STS nowi gracze mogą odebrać specjalny voucher, który zapewnia darmowy dostęp do transmisji Canal+ Online przez miesiąc. To w pełni legalna i najkorzystniejsza oferta dla kibiców angielskiej piłki w Polsce.

Jak odebrać voucher Canal+ Online od STS?

Voucher Canal+ Online od STS możesz odebrać w kilku prostych krokach:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS, Wpłać minimum 30 zł i postaw dowolny zakład, Zweryfikuj swoje konto, Odbierz voucher Canal+ Online przesłany SMS-em lub e-mailem, Aktywuj dostęp do transmisji i oglądaj mecze Premier League za darmo przez 30 dni.

Dodatkowo nowi gracze mogą liczyć na bonus powitalny o wartości nawet 760 zł na start.

Gdzie oglądać Premier League?

W sezonie 2025/26 prawa do transmisji Premier League w Polsce nabyło Canal+. Wszystkie mecze angielskiej ekstraklasy będą transmitowane na kanałach Canal+ Sport i w usłudze Canal+ Online.

Jeśli posiadasz abonament Canal+ z pakietem sportowym lub aktywny pakiet „Super Sport”, będziesz mieć dostęp do relacji na żywo. Transmisje będą dostępne także przez aplikację Canal+ na urządzenia mobilne, smart TV i w przeglądarce internetowej.