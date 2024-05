DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Magdalena Fręch

Fręch – Kasatkina, gdzie oglądać French Open?

We wtorkowe popołudnie spotkanie pierwszej rundy French Open rozegra Magdalena Fręch. Reprezentantce Polski przyjdzie się zmierzyć ze zdecydowanie wyżej notowaną Darią Kasatkiną. Rywalka Fręch zajmuje obecnie 13. miejsce w rankingu WTA.

Dla obu zawodniczek będzie to trzecie spotkanie. W obu dotychczasowych górą był Kasatkina, która przystępowała do nich w roli faworytki. Ostatni z pojedynków miał miejsce w 2022 roku. Fręch we wtorek będzie miała okazję do rewanżu, ale jej wygrana będzie sporą niespodzianką. Mecz będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za online.

Fręch – Kasatkina, transmisja w TV

Spotkanie Fręch – Kasatkina rozegrane zostanie we wtorek (28 maja) około godziny 14:30. Mecz Polki będzie transmitowany na kanale Eurosport 2. Rywalizację skomentują Witold Domański i Lech Sidor.

Fręch – Kasatkina: transmisja za darmo

Za pośrednictwem internetu wtorkowy mecz obejrzysz także w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe i wymaga spełnienia dwóch prostych warunków. Pierwszym jest zarejestrowanie konta w STS z kodem promocyjnym GOAL, a drugim postawienie jakiegokolwiek zakład za minimum 2 zł.

Fręch – Kasatkina, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Fręch 0% wygraną Kasatkiny 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Fręch

wygraną Kasatkiny

Fręch – Kasatkina, kursy bukmacherskie

Zdecydowaną faworytką wtorkowego meczu jest Daria Kasatkina. Potwierdzają to również kursy oferowane przez bukmacherów na ten pojedynek.

Magdalena Fręch Daria Kasatkina 3.90 1.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 maja 2024 10:24 .

Gdzie oglądać mecz Fręch – Kasatkina? Transmisja z meczu Fręch – Kasatkina będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eurosport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Fręch – Kasatkina? Spotkanie Fręch – Kasatkina rozegrane zostanie we wtorek (28 maja) o godzinie 14:30.

