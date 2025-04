dpa picture alliane/ Alamy Na zdjęciu: Magdalena Fręch

Fręch – Andriejewa, gdzie obejrzeć?

Magdalena Fręch w drugiej rundzie turnieju w Madrycie stoczyła bardzo zacięty pojedynek z Jessicą Bouzas Maneiro, ale po trzech setach rozstrzygnęła go na swoją korzyść. Teraz reprezentantkę Polski czeka jeszcze trudniejsze zadanie, bowiem przyjdzie jej się zmierzyć z zajmującą siódme miejsce w rankingu ATP Mirrą Andriejewą. Będzie to ich drugi pojedynek w tym roku. Podczas Australian Open górą była Andriejewa, która wygrała 6:2, 1:6, 6:2. Sobotni mecz o awans do czwartej rundy będzie można oglądać zarówno w TV, jak i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Fręch – Andriejewa, transmisja w TV

Spotkanie Fręch – Andriejewa odbędzie się w sobotę (26 kwietnia) o godzinie 11:00. W telewizji transmisja “na żywo” dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 2.

Fręch – Andriejewa: transmisja za darmo

Za pośrednictwem internetu mecz Fręch – Andriejewa można obejrzeć dzięki bezpłatnej transmisji na platformie STS TV. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki, aby uzyskać do niej dostęp na 24 godziny.

Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Fręch – Andriejewa zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji “zakłady live” na stronie STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Voucher od Fortuny – 3 miesiące dostępu do CANAL+ za darmo

Internetowa transmisja dostępna będzie także w usłudze streamingowej CANAL+. Dzięki promocji Fortuny można uzyskać do niej dostęp na 90 dni za darmo. Bukmacher rozdaje nowym klientom vouchery na pakiet Super Sport, który obejmuje wszystkie kanały CANAL+. Na nich można oglądać między innymi turniej WTA w Madrycie. Co trzeba zrobić, aby otrzymać kod?

Dokonaj TUTAJ pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej. Co ważne, stawka kuponu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs kuponu to 2.00. Przy zagraniu zaznacz suwak odpowiadający właściwemu bonusowi – w tym przypadku dot. odebrania kodu do CANAL+

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Fręch – Andriejewa, typ kibiców

Kto wygra sobotni mecz? Fręch

Andriejewa Fręch

Andriejewa 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Fręch – Andriejewa? Transmisja z meczu Fręch – Andriejewa będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale CANAL+ Sport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Fręch – Andriejewa? Mecz Fręch – Andriejewa rozegrany zostanie w sobotę (26 kwietnia) o godzinie 11:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.