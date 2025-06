fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Fluminense – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?

Fluminense i Borussia Dortmund to według postronnych obserwatorów faworyci do tego, aby awansować do fazy pucharowej Klubowych Mistrzostw Świata z grupy F. Brazylijczycy podejdą do potyczki, mogąc pochwalić się czterema z rzędu zwycięstwami. Z kolei przedstawiciel Bundesligi ma sześć z rzędu wygranych starć.

Fluminense podejdzie do swojego spotkania po wygranej nad Internacionalem w lidze brazylijskiej (2:0). Brazylijczycy ogólnie ostatnią porażkę zaliczyli dawno temu, bo 11 maja, gdy ulegli Atletico-MG (0:3). Z kolei dortmundzka ekipa po raz ostatni przegrała z FC Barceloną (0:4). Miał to miejsce w kwietniu na obiekcie giganta La Liga.

Fluminense – Borussia Dortmund: transmisja za darmo

Mecz z udziałem Fluminense i Borussii Dortmund nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Spotkanie można natomiast śledzić online. Za darmo jest to realne od godziny 18:00 dzięki usłudze Superbet TV. Wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL. Spotkanie będzie także pokazywane na platformie DAZN.

Kurs 150 na gola Fluminense lub Borussii

Superbet przygotował na ten mecz również specjalną promocję, z której można skorzystać zakładając konto z kodem GOAL. Dzięki tej ofercie typując za 2 zł gola dla wybranej drużyny w meczu Fluminense – Borussia można zgarnąć bonus o wartości 300 zł.

Fluminense – Borussia Dortmund: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Fluminense

wygran a Borussii Dortmund

remisem wygraną Fluminense 0%

wygran a Borussii Dortmund 100%

remisem 0% 1+ Votes

Fluminense – Borussia Dortmund, kursy bukmacherów

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Borussii Dortmund został oszacowany na 1.67.

Fluminense Borussia Dortmund 5.85 4.45 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 17 czerwca 2025 14:31 .

Kiedy odbędzie się mecz Fluminense – Borussia Dortmund? Spotkanie Fluminense – Borussia Dortmund rozegrane zostanie we wtorek (17 czerwca) o godzinie 18:00. Gdzie obejrzeć mecz Fluminense – Borussia Dortmund? Mecz Fluminense – Borussia Dortmund będzie transmitowany w usłudze Superbet TV z kodem GOAL oraz na platformie DAZN.

