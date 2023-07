Flora - Raków: transmisja w TV i online. Mistrzowie Polski zagrają o przypieczętowanie awansu do kolejnej rundy Ligi Mistrzów, po tym jak w pierwszym meczu wygrali 1:0. Sprawdź gdzie oglądać mecz Flora - Raków.

IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Fabian Piasecki

Flora – Raków, gdzie oglądać?

We wtorek rozegrane zostanie rewanżowe spotkanie pierwszej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów, w którym Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z Florą Tallinn. W pierwszym meczu górą byli mistrzowie Polski, którzy wygrali skromnie 1:0. Teraz udają się do Estonii z zamiarem przypieczętowania awansu.

Raków przystąpi do rywalizacji w rewanżu w roli faworyta, ale patrząc na przebieg pierwszego spotkania, w żadnym wypadku nie może sobie pozwolić na zlekceważenie przeciwnika. To może bowiem go wiele kosztować. Sprawdź nasze typy na mecz Flora – Raków.

Flora – Raków, transmisja na żywo w TV

Rewanżowy mecz Flora – Raków, który rozegrany zostanie we wtorek (18 lipca) o godzinie 19:00, będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport. Spotkanie skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński.

Flora – Raków, transmisja online

Z wtorkowego meczu w Tallinnie dostępna będzie również internetowa transmisja. Znajdziecie je w aplikacji mobilnej TVP oraz na stronie tvpsport.pl.

Kurs 200.00 na wygraną Rakowa

Bukmacher Superbet przygotował na wtorkowy mecz świetną promocję, która pozwala postawić na wygraną Rakowa po bardzo wysokim kursie 200.00. Uprawnia do tego kod promocyjny GOAL, który należy podać podczas rejestracji konta. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z oferty.

Załóż konto w Superbet z kodem promocyjny GOAL Dokonaj pierwszej wpłaty o wartości co najmniej 50 zł Zagraj pierwszy po rejestracji pojedynczy kupon na zwycięstwo Rakowa w meczu z Florą Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się wygrany, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 400 zł

Więcej szczegółów, w tym informacje o wymaganym obrocie otrzymanym bonusem, znajdziesz w regulaminie na stronie Superbet

Flora – Raków, kursy bukmacherów

Bukmacherzy nie przewidują w tym meczu innego rozstrzygnięcia niż zwycięstwa Rakowa. Ich zdaniem mistrzowie Polski są murowanym faworytem do zwycięstwa.

Flora Tallinn Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lipca 2023 13:22 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Gdzie obejrzeć mecz Flora – Raków? Transmisja z meczu Flora – Raków dostępna będzie na kanale TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Flora – Raków? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (18 lipca) o godzinie 19:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.