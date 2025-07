FK Aktobe to rywal, z którym musi poradzić sobie Legia Warszawa w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Ryoya Morishita

Aktobe – Legia: gdzie oglądać?

Legia Warszawa ma za sobą pierwszy mecz w eliminacjach do Ligi Europy. Zakończył się on pomyślnie dla stołecznego klubu, który musiał się jednak napracować, aby pokonać FK Aktobe przy ulicy Łazienkowskiej. W Warszawie kibice oczekują powtórki w rewanżowej konfrontacji.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu FK Aktobe – Legia Warszawa.

Wojskowi do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy awansują nawet w przypadku remisu w Kazachstanie. W środowisku nikt jednak nie dopuszcza do siebie myśli, że Legia może zadowolić się remisem. To oznaczałoby narażenie się na sensacyjne odpadnięcie z rozgrywek. Pozostaje nam jedynie obserwować losy tego pojedynku. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Legia – Aktobe.

Aktobe – Legia: transmisja w TV

To spotkanie będziesz mógł zobaczyć w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport, a za komentarz odpowiadać będą Jacek Laskowski i Grzegorz Mielcarski. Pierwszy gwizdek przewidziany jest na godzinę 18:00.

Aktobe – Legia: stream online

Rywalizację między FK Aktobe a Legią Warszawa w I rundzie eliminacji do Ligi Europy możesz także śledzić online. Starcie będzie dostępne na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport.

Aktobe – Legia: sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Aktobe

Remis

Wygrana Legii Wygrana Aktobe 40%

Remis 20%

Wygrana Legii 40% 5+ Votes

Aktobe – Legia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują, że Legia Warszawa powinna wygrać rewanżowy mecz z FK Aktobe. Współczynnik na wygraną miejscowej drużyny to aż 4.60, przy kursie 1.92 na zwycięstwo przyjezdnych z Warszawy. Ewentualny remis został wyceniony kursem 3.30.

Aktobe Legia Warszawa 4.60 3.30 1.92 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lipca 2025 12:26 .

Kiedy odbędzie się spotkanie FK Aktobe – Legia Warszawa? Mecz zostanie rozegrany w czwartek, 17 lipca, o godzinie 18:00 na Centralnyj Stadion w Aktobe. Gdzie obejrzeć mecz FK Aktobe – Legia Warszawa? Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl.

