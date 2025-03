FC Barcelona zagra z Osasuną Pampeluna w ramach zaległego meczu 27. kolejki La Liga. Do rywalizacji dojdzie w czwartek o godzinie 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Barcelona - Osasuna w TV i online.

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Osasuna, gdzie oglądać i o której?

FC Barcelona bardzo szybko wznawia rywalizację po przerwie na mecze reprezentacji. Drużyna Hansiego Flicka w czwartkowy wieczór zmierzy się z Osasuną Pampeluna, odrabiając tym samym zaległości z 27. kolejki. Gospodarze przystąpią do tego meczu poważnie osłabieni – na murawie nie pojawią się między innymi Ronald Araujo i Raphinha. Nie zmienia to jednak jednego – Barcelona jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa.

W wyjściowym składzie Dumy Katalonii niemal na pewno zobaczymy dwóch Polaków – Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. Pierwszy jest dla swojego zespołu talizmanem, ponieważ z nim w bramce Barcelona jeszcze nie przegrała. Nie zanosi się to również w meczu, który rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie w TV oraz online.

FC Barcelona – Osasuna, transmisja w TV

Zaległy mecz 27. kolejki La Liga FC Barcelona – Osasuna odbędzie się w czwartek (27 marca) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja “na żywo” dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport. Spotkanie skomentują Michał Mitrut i Tomasz Ćwiąkała.

FC Barcelona – Osasuna, transmisja za darmo

Czwartkowy pojedynek Barcelona – Osasuna można oglądać za darmo za pośrednictwem platformy STS TV. Poniżej wyjaśniamy jak w dwóch prostych krokach uzyskać dostęp do transmisji.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Osasuna zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji "zakłady live" i wybierz ten mecz

FC Barcelona – Osasuna, transmisja online

Za pośrednictwem internetu rywalizację obu zespołów można również śledzić korzystając z platformy CANAL+ online. Tylko do końca marca można skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji i dostęp do pakietu Super Sport uzyskać w cenie zaledwie 45 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z takiej promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony

FC Barcelona – Osasuna, kto wygra?

