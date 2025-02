Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Atletico, gdzie oglądać?

FC Barcelona w ostatnich tygodniach spisuje się bardzo solidnie i regularnie dopisuje do swojego konta kolejne zwycięstwa. To pozwoliło jej wrócić na fotel lidera La Liga. Teraz Duma Katalonii wysoką formę będzie chciała potwierdzić w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Króla, w którym zmierzy się z Atletico Madryt. We wtorkowy wieczór drużyna Hansiego Flicka będzie miała po swojej stronie również atut własnego boiska.

Barcelona jest faworytem pierwszego spotkania, w którym z pewnością będzie chciała sobie również wypracować solidną zaliczkę przed meczem rewanżowym. Nie może jednak zapominać o tym, jak dobrym zespołem dysponuje Diego Simeone. Atletico do Barcelony udaje się z zamiarem sprawienia niespodzianki. Wtorkowy mecz będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online.

FC Barcelona – Atletico, transmisja w TV

Półfinałowy mecz FC Barcelona – Atletico rozegrany zostanie we wtorek (25 lutego) o godzinie 21:30. W telewizji transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach TVP1 i TVP Sport. Mecz skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

FC Barcelona – Atletico, transmisja za darmo

Mecz Pucharu Króla pomiędzy Barceloną i Atletico można również oglądać za darmo na platformie STS TV.

FC Barcelona – Atletico, transmisja online

Za pośrednictwem internetu spotkanie Barcelona – Atletico można oglądać na kilka sposób. Jedną z opcji jest skorzystanie z transmisji na platformie STS TV, ale transmisja dostępna będzie także na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

