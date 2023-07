Fame MMA Friday Arena 1: gdzie oglądać i ile kosztuje PPV? W piątkowy wieczór we wrocławskiej Hali Stulecia odbędzie się kolejna gala organizacji Fame. Transmisja gali będzie dostępna w systemie pay per view. Sprawdź ile kosztuje PPV i jak wykupić dostęp.

PressFocus Na zdjęciu: Marcin Dubiel

Kiedy jest Fame MMA Friday Arena 1?

Przed nami kolejna fala organizowaną przez federację Fame MMA. Gala Fame MMA Friday Arena 1 odbędzie się w Hali Stulecia we Wrocławiu w piątek (21 lipca). Bilety na galę zostały już wyprzedane, ale wszystkie walki będzie można oglądać za pośrednictwem internetu.

Fame MMA Friday Arena 1: o której godzinie?

Wielkie emocje związane z galą Fame MMA Friday Arena 1, która odbędzie się we Wrocławiu, czekają nas już w piątek (21 lipca). Gala ma rozpocząć się o godzinie 19:30, ale oczywiście najważniejsze walki rozpoczną się w późniejszych godzinach.

Gdzie oglądać Fame MMA Friday Arena 1?

Ograniczona liczba fanów galę będzie mogła obejrzeć na trybunach Hali Stulecia we Wrocławiu. Wszystkie bilety zostały już wyprzedane. Pozostali kibice będą mogli oglądać galę “na żywo” dzięki transmisji, która będzie prowadzona w systemie PPV. Jak uzyskać do niej dostęp? Będzie to możliwe na oficjalnej stronie famemma.tv oraz w usłudze Polsat Box Go.

Ile kosztuje PPV na Fame MMA Friday Arena 1?

Ceny dostępu do transmisji z gali Fame MMA Friday Arena 1 w systemie pay per view nie zmieniły się względem poprzednich gal. Transmisja dostępna jest w dwóch pakietach. Podstawowy kosztuje 34,99 zł i daje możliwość obejrzenia gali w jakości 720p. Dodatkowo uzyskujemy możliwość jej odtworzenia do 48 godzin od jej zakończenia. Drugi, rozszerzony pakiet, kosztuje pięć złotych więc i zapewnia transmisję w jakości 1080p oraz tygodniowy dostęp do jej zapisu.

Fame MMA Friday Arena 1: pay per view

Fani freakfightowych gal przyzwyczajeni są już do tego, że transmisje z nich są dostępne w systemie pay per view (PPV). Gala Fame MMA Friday Arena 1 nie jest w tej kwestii wyjątkiem i będziemy mogli obejrzeć ją tylko w tym systemie. Dostęp jest możliwy w dwóch wariantach cenowych – 34,99 i 39,99 zł.

FAME MMA Friday Arena 1: Kto będzie walczył? Karta walk

Podczas piątkowej gali odbędzie się 10 bardzo ciekawych pojedynków. W walce wieczoru Alberto Simao zmierzy się z Jakubem “Kubańczykiem” Flas. Emocji nie powinno zabraknąć także w pojedynku Filipa “Filipka” Marcinaka z Marcinem Dubielem. W oktagonie zobaczymy również byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej Piotra Świerczewskiego, a kolejną swoją walkę stoczy również Adrian “Medusa” Salamon.

Walka wieczoru: Alberto Simao – Jakub “Kubańczyk” Flas

Alberto Simao – Jakub “Kubańczyk” Flas Co-main event: Filip “Filipek” Marciniak – Marcin Dubiel

Filip “Filipek” Marciniak – Marcin Dubiel Co-main event: Jose “Jose Bratan” Simao – Kuba Nowaczkiewicz

Jose “Jose Bratan” Simao – Kuba Nowaczkiewicz Michał “Wampir” Pasternak – Paweł “Księżniczka” Tyburski

Piotr “Świr” Świerczewski – Dariusz “Daro Lew” Kaźmierczuk

Dominik “Jaxu” Jax – Adrian “Medusa” Salamon

Piotr “Tybori” Tyburski – Tomasz “Zadyma” Gromadzki

Olga “Nanami Chan” Sałacka – Elizabeth “Lizi” Anorue

Aleksandr Sasha Muzheiko – Dawid Malczyński

Piotr “Edzio” Bylina – Kornel “Koro” Regel

Fame MMA Friday Arena 1 – gdzie obstawiać?

