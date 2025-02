Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Amadeusz "Ferrari" Roślik

Kiedy jest Fame MMA 24?

W sobotę (8 lutego 2025 roku) odbędzie się pierwsza w tym roku gala federacji FAME MMA. Tym razem gala odbędzie się w ATM Studio w Warszawie. W ramach gali odbędzie się turniej z udziałem kilku zawodników, a jego finałowa walka zaplanowana została jako main-event.

Fame MMA 24: o której godzinie?

Gale Fame MMA 24, która gościć będzie w ATM Studio w Warszawie, odbędzie się w sobotę (8 lutego). Początek został zaplanowany na godzinę 20:00, ale oczywiście do najważniejszych walk dojdzie kilka godzin później.

Gdzie oglądać Fame MMA 24?

Transmisja z gali Fame MMA 24 będzie dostępna tylko w systemie PPV, a zakupu będzie można dokonać na oficjalnej stronie federacji famemma.tv. Tradycyjnie już dostęp będzie można nabyć w dwóch wersjach pakietowych.

Ile kosztuje PPV na Fame MMA 24?

Dostęp do transmisji z gali Fame MMA 24 można wykupić na oficjalnej stronie, wybierając jeden z dwóch dostępnych wariantów. Podstawowy pakiet, który kosztuje 49,99 zł obejmuje transmisję w jakości 720p oraz dostęp do VOD przez 48 godzin. Drugi z pakietów – Premium – kosztuje 54,99 zł i obejmuje jakość 1080p i dostęp do VOD przez 168 godzin.

FAME MMA 24: karta walk

Największe emocje przed sobotnią galą wywołuje walka wieczoru, której Alan Kwieciński zmierzy się z Amadeuszem “Ferrarim” Roślikiem. W sobotę w oktagonie zobaczymy również piłkarza Jakuba Rzeźniczaka, który będzie walczył z Rogerem Sallą. Kibice obejrzą również w akcji Normana “Stormina” Parke’a, Adama “AJ” Josefa czy Kamila “Taazy’ego” Mataczyńskiego.

Main event: finał turnieju

finał turnieju Superfight: Amadeusz “Ferrari” Roślik – Jose “Josef Bratan” Simao [boks, małe rękawice]

Amadeusz “Ferrari” Roślik – Jose “Josef Bratan” Simao [boks, małe rękawice] Michał “Wampir” Pasternak – Denis Labryga [MMA]

Denis “Bad Boy” Załęcki – Piotr “Niebieski Samuraj” Hallmann [Underground MMA]

Alan Kwieciński – Gracjan “Gracek” Szadziński [Underground MMA]

Alberto Simao – Krzysztof “Malicha” Maliszewski [Underground MMA]

Marcin “Polish Zombie” Wrzosek – Paweł “Tybori” Tyburski [Underground MMA]

Bartosz Szachta – Oskar Wierzejewski [Underground MMA]

Fame MMA 24 – gdzie obstawiać?

