Ekstraliga 2026: gdzie oglądać żużel? Transmisja w TV i online

Sezon 2026 PGE Ekstraligi startuje, a prawa telewizyjne ponownie należą do CANAL+. Sprawdź, gdzie oglądać żużel na żywo w TV i online oraz czy mecze są dostępne za darmo.

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Zmarzlik

Ekstraliga 2026: gdzie oglądać?

Sezon 2026 PGE Ekstraligi oficjalnie wystartował. Kibice żużla ponownie mogą śledzić wszystkie mecze na żywo, a prawa do transmisji rozgrywek w Polsce pozostają w rękach CANAL+.

PGE Ekstraliga 2026 – gdzie oglądać transmisje?

Wszystkie mecze PGE Ekstraligi w sezonie 2026 są transmitowane na antenach CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+. Wybrane spotkania dostępne są także na kanale CANAL+ Sport 5.

To oznacza, że kibice mają pełny dostęp do rozgrywek zarówno w telewizji, jak i online. Transmisje obejmują nie tylko same mecze, ale również studia przedmeczowe, analizy ekspertów oraz materiały zza kulis.

Żużel na żywo za darmo – czy są darmowe transmisje?

W sezonie 2026 przewidziano również darmowe transmisje dla kibiców. Na start rozgrywek jedno ze spotkań 1. kolejki – Sparta Wrocław – Falubaz Zielona Góra – zostało udostępnione bezpłatnie na kanale YouTube CANAL+ SPORT.

Prawa telewizyjne PGE Ekstraligi 2026

PGE Ekstraliga w sezonie 2026 jest w całości dostępna w CANAL+, który pozostaje głównym nadawcą rozgrywek. Stacja zapewnia kompleksową obsługę transmisyjną – od relacji na żywo, przez magazyny ligowe, aż po produkcje dokumentalne związane z żużlem.

W trakcie sezonu emitowane są również programy takie jak „Magazyn PGE Ekstraligi” czy „Kolegium żużlowe”. Dodatkowo widzowie mogą liczyć na materiały zakulisowe oraz obecność reporterów w parku maszyn podczas każdego meczu.

Ekstraliga 2026 – terminarz 1. kolejki

10 kwietnia (piątek):

18:00 – FOGO UNIA Leszno – KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa

20:30 – BETARD SPARTA Wrocław – STELMET FALUBAZ Zielona Góra

12 kwietnia (niedziela):

17:00 – BAYERSYSTEM GKM Grudziądz – GEZET STAL Gorzów

19:30 – ORLEN OIL MOTOR Lublin – PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń

Spotkania rozgrywane są głównie w piątki i niedziele, co jest raczej stałym układem dla całego sezonu.

Jak oglądać żużel w sezonie 2026?

Aby oglądać wszystkie mecze PGE Ekstraligi, konieczny jest dostęp do pakietu CANAL+, który obejmuje transmisje telewizyjne i online. To obecnie jedyne miejsce, gdzie można legalnie śledzić pełne rozgrywki ligowe w Polsce.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.