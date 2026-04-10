Ekstraliga 2026: gdzie oglądać żużel? Transmisja w TV i online

Ekstraliga 2026: gdzie oglądać?
Sezon 2026 PGE Ekstraligi oficjalnie wystartował. Kibice żużla ponownie mogą śledzić wszystkie mecze na żywo, a prawa do transmisji rozgrywek w Polsce pozostają w rękach CANAL+.
PGE Ekstraliga 2026 – gdzie oglądać transmisje?
Wszystkie mecze PGE Ekstraligi w sezonie 2026 są transmitowane na antenach CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+. Wybrane spotkania dostępne są także na kanale CANAL+ Sport 5.
To oznacza, że kibice mają pełny dostęp do rozgrywek zarówno w telewizji, jak i online. Transmisje obejmują nie tylko same mecze, ale również studia przedmeczowe, analizy ekspertów oraz materiały zza kulis.
Żużel na żywo za darmo – czy są darmowe transmisje?
W sezonie 2026 przewidziano również darmowe transmisje dla kibiców. Na start rozgrywek jedno ze spotkań 1. kolejki – Sparta Wrocław – Falubaz Zielona Góra – zostało udostępnione bezpłatnie na kanale YouTube CANAL+ SPORT.
Prawa telewizyjne PGE Ekstraligi 2026
PGE Ekstraliga w sezonie 2026 jest w całości dostępna w CANAL+, który pozostaje głównym nadawcą rozgrywek. Stacja zapewnia kompleksową obsługę transmisyjną – od relacji na żywo, przez magazyny ligowe, aż po produkcje dokumentalne związane z żużlem.
W trakcie sezonu emitowane są również programy takie jak „Magazyn PGE Ekstraligi” czy „Kolegium żużlowe”. Dodatkowo widzowie mogą liczyć na materiały zakulisowe oraz obecność reporterów w parku maszyn podczas każdego meczu.
Ekstraliga 2026 – terminarz 1. kolejki
10 kwietnia (piątek):
18:00 – FOGO UNIA Leszno – KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa
20:30 – BETARD SPARTA Wrocław – STELMET FALUBAZ Zielona Góra
12 kwietnia (niedziela):
17:00 – BAYERSYSTEM GKM Grudziądz – GEZET STAL Gorzów
19:30 – ORLEN OIL MOTOR Lublin – PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń
Spotkania rozgrywane są głównie w piątki i niedziele, co jest raczej stałym układem dla całego sezonu.
Jak oglądać żużel w sezonie 2026?
Aby oglądać wszystkie mecze PGE Ekstraligi, konieczny jest dostęp do pakietu CANAL+, który obejmuje transmisje telewizyjne i online. To obecnie jedyne miejsce, gdzie można legalnie śledzić pełne rozgrywki ligowe w Polsce.
