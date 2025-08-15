Cracovia – Widzew Łódź: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.08.2025)

Cracovia – Widzew, gdzie obejrzeć?
Cracovia podejmie Widzew Łódź w jednym z najciekawszych meczów 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Krakowianie będą chcieli zrehabilitować się po ostatniej porażce w Białymstoku. Mimo prowadzenia do przerwy w starciu z Jagiellonią, po zmianie stron gospodarze odwrócili losy spotkania, wygrywając (5:2).
Podopieczni Luki Elsnera liczą na powrót na zwycięską ścieżkę, ale Widzew nie zamierza ułatwiać zadania rywalom. Drużyna Żeljko Sopicia w poprzedniej kolejce zremisowała z beniaminkiem Wisłą Płock, który sensacyjnie zasiadł na fotelu lidera. Łodzianie będą chcieli zdobyć pierwsze w tym sezonie zwycięstwo na wyjeździe, co zapowiada emocjonujące starcie w Krakowie. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Cracovia – Widzew Łódź.
Cracovia – Widzew, transmisja w TV
Spotkanie Cracovii z Widzewem Łódź będzie dostępne w tradycyjnej telewizji. Transmisja meczu obejrzysz na antenach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Początek rywalizacji o ligowe punkty o godzinie 20:30.
Cracovia – Widzew, transmisja online
Mecz Cracovii z Widzewem Łódź w ramach 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Transmisje ze wszystkich spotkań Ekstraklasy są dostępne na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport obejmującego wszystkie kanały CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji Fortuny. Wyjaśniamy co trzeba zrobić.
- Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS. Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email),
- Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł,
- Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.
Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Cracovia – Widzew, sonda
Kto wygra mecz?
- Cracovia 27%
- Remis 0%
- Widzew Łódź 73%
11+ Votes
Cracovia – Widzew, kursy bukmacherskie
Mecz będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i w usłudze CANAL+ online.
Mecz zostanie rozegrany w piątek (15 sierpnia) o godzinie 20:30.
