Cracovia – Widzew Łódź: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.08.2025)

Cracovia - Widzew Łódź to mecz w ramach 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w piątek (15 sierpnia) o godz. 20:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Cracovia - Widzew.

PressFocus Na zdjęciu: Otar Kakabadze

Cracovia – Widzew, gdzie obejrzeć?

Cracovia podejmie Widzew Łódź w jednym z najciekawszych meczów 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Krakowianie będą chcieli zrehabilitować się po ostatniej porażce w Białymstoku. Mimo prowadzenia do przerwy w starciu z Jagiellonią, po zmianie stron gospodarze odwrócili losy spotkania, wygrywając (5:2).

Podopieczni Luki Elsnera liczą na powrót na zwycięską ścieżkę, ale Widzew nie zamierza ułatwiać zadania rywalom. Drużyna Żeljko Sopicia w poprzedniej kolejce zremisowała z beniaminkiem Wisłą Płock, który sensacyjnie zasiadł na fotelu lidera. Łodzianie będą chcieli zdobyć pierwsze w tym sezonie zwycięstwo na wyjeździe, co zapowiada emocjonujące starcie w Krakowie. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Cracovia – Widzew Łódź.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Cracovia – Widzew, transmisja w TV

Spotkanie Cracovii z Widzewem Łódź będzie dostępne w tradycyjnej telewizji. Transmisja meczu obejrzysz na antenach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Początek rywalizacji o ligowe punkty o godzinie 20:30.

Cracovia – Widzew, transmisja online

Mecz Cracovii z Widzewem Łódź w ramach 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Transmisje ze wszystkich spotkań Ekstraklasy są dostępne na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport obejmującego wszystkie kanały CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji Fortuny. Wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Cracovia – Widzew, sonda

Kto wygra mecz? Cracovia

Remis

Widzew Łódź Cracovia 27%

Remis 0%

Widzew Łódź 73% 11+ Votes

Cracovia – Widzew, kursy bukmacherskie

Cracovia Widzew Łódź 2.47 3.45 2.92 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2025 09:08 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Cracovia – Widzew Łódź? Mecz będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Cracovia – Widzew Łódź? Mecz zostanie rozegrany w piątek (15 sierpnia) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.