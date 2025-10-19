Juventus w niedzielne popołudnie podejmie Como w ramach 7. kolejki Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Daniele Rugani

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Como – Juventus, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 7. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od niezwykle interesującego starcia. A w nim Como przed własną publicznością podejmie Juventus. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po remisie z Atalantą Bergamo (1:1).

Juventus również w swoim ostatnim występie podzielił się punktami. Podopieczni Igora Tudora bezbramkowo zremisowali z AC Milanem. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Singaglia zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Como – Juventus, transmisja w TV

Spotkanie Como – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Como – Juventus, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.

Como – Juventus, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Como

remisem

wygraną Juventusu wygraną Como

remisem

wygraną Juventusu 0 Votes

Como – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.50. W przypadku zwycięstwa Como sięga natomiast 2.90.

Como Juventus FC 2.90 3.10 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 17:15 .

Gdzie oglądać mecz Como – Juventus? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Como – Juventus? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (19 października) o godzinie 12:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.