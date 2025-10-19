REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Como – Juventus, gdzie oglądać?
Niedzielne zmagania w ramach 7. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od niezwykle interesującego starcia. A w nim Como przed własną publicznością podejmie Juventus. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po remisie z Atalantą Bergamo (1:1).
Juventus również w swoim ostatnim występie podzielił się punktami. Podopieczni Igora Tudora bezbramkowo zremisowali z AC Milanem. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Singaglia zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Como – Juventus, transmisja w TV
Spotkanie Como – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.
Como – Juventus, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.
Como – Juventus, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Como
- remisem
- wygraną Juventusu
Como – Juventus, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.50. W przypadku zwycięstwa Como sięga natomiast 2.90.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (19 października) o godzinie 12:30.
