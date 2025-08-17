Chelsea – Crystal Palace: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (17.08.2025)

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea – Crystal Palace, gdzie oglądać?

Chelsea po zdobyciu Klubowych Mistrzostw Świata ma również ambitne cele w związku ze startem sezonu 2025/2026. Ekipa Enzo Mareski jest uważana za jednego z faworytów do mistrzowskiego tytułu. W niedzielę będzie okazja do solidnej weryfikacji, bowiem na Stamford Bridge przyjeżdża Crystal Palace, czyli kandydat do minimum środka tabeli.

Chelsea – Crystal Palace, transmisja TV

Niedzielny mecz Chelsea – Crystal Palace rozpocznie się o godzinie 15:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Extra 2.

Chelsea – Crystal Palace, transmisja online

Starcie Chelsea z Crystal Palace można śledzić także w internecie w usłudze Canal+ Online. Specjalnie na start nowego sezonu Premier League bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Chelsea – Crystal Palace, kto wygra?

Chelsea – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli zdecydowanego faworyta niedzielnej rywalizacji stawiają Chelsea . Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.69, natomiast w przypadku ewentualnego zwycięstwa Crystal Palace jest to 4.70. Kurs na remis wynosi z kolei 4.20.

Chelsea Crystal Palace Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2025 13:02 .

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Crystal Palace? Mecz można śledzić w telewizji na CANAL+ Extra 2 oraz w internecie w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Crystal Palace? Mecz Chelsea – Crystal Palace odbędzie się w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 15:00.

