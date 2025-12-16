Cardiff – Chelsea: gdzie oglądać?
Cardiff City podejmie Chelsea w ramach 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Starcie trzecioligowca z reprezentantem Premier League ma wyraźnego faworyta w postaci drużyny gości. Walijczycy we wcześniejszych etapach nie grali z tak mocnym przeciwnikiem, więc ich pucharowa przygoda może zakończyć się we wtorkowy wieczór. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Cardiff – Chelsea: transmisja w TV
Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiada praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Cardiff City z Chelsea nie będzie zatem transmitowana w Polsce.
Cardiff – Chelsea: stream online
Spotkanie Cardiff City z Chelsea obejrzysz w internecie. Mecz będzie dostępny w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Cardiff – Chelsea w STS TV?
Mecz Cardiff – Chelsea możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Cardiff – Chelsea zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Cardiff – Chelsea: sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Cardiff City
- Wygrana Chelsea
0 Votes
Cardiff – Chelsea: kursy bukmacherskie
Mecz zostanie rozegrany we wtorek (16 grudnia) o godzinie 21:00.
Spotkanie będzie transmitowane na platformie STS TV.
