Cardiff City - Chelsea: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (16 grudnia) mecz 1/4 finału EFL Cup.

Cardiff – Chelsea: gdzie oglądać?

Cardiff City podejmie Chelsea w ramach 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Starcie trzecioligowca z reprezentantem Premier League ma wyraźnego faworyta w postaci drużyny gości. Walijczycy we wcześniejszych etapach nie grali z tak mocnym przeciwnikiem, więc ich pucharowa przygoda może zakończyć się we wtorkowy wieczór. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Cardiff – Chelsea: transmisja w TV

Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiada praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Cardiff City z Chelsea nie będzie zatem transmitowana w Polsce.

Cardiff – Chelsea: stream online

Spotkanie Cardiff City z Chelsea obejrzysz w internecie. Mecz będzie dostępny w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Cardiff – Chelsea w STS TV?

Mecz Cardiff – Chelsea możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Cardiff – Chelsea zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Cardiff – Chelsea: sonda

Cardiff – Chelsea: kursy bukmacherskie

Kiedy odbędzie się spotkanie Cardiff – Chelsea? Mecz zostanie rozegrany we wtorek (16 grudnia) o godzinie 21:00. Gdzie oglądać mecz Cardiff – Chelsea? Spotkanie będzie transmitowane na platformie STS TV.

