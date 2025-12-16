FC Barcelona zagra w 1/16 Pucharu Hiszpanii z C.D. Guadalajarą. To spotkanie można obejrzeć w standardowej TV oraz poprzez stream online.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Guadalajara – FC Barcelona: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Guadalajara – FC Barcelona w 1/16 finału Pucharu Króla możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja udostępniana przez bukmachera STS, który umożliwia oglądanie spotkań Barcelony po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — nawet jeśli dołączysz po pierwszym gwizdku!

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Guadalajara – FC Barcelona:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Guadalajara – Barcelona.

Po wykonaniu tych kroków transmisja zostanie aktywowana automatycznie. Mecz obejrzysz bez dodatkowych opłat na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Guadalajara – FC Barcelona: gdzie obejrzeć?

Spotkanie Guadalajara – FC Barcelona zostanie rozegrane we wtorek, 16 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00. Mecz 1/16 finału Pucharu Króla będzie transmitowany w telewizji na kanale Eleven Sports 1.

Guadalajara – FC Barcelona: stream online

Transmisję online z meczu zapewnią platformy oferujące kanał Eleven Sports 1, czyli m.in. elevensports.pl. Alternatywnie spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł.