Termalica – Górnik, gdzie oglądać?

W niedzielnym meczu 32. kolejki Betclic 1. Ligi zagrają kluby zainteresowane awansem do wyższej klasy rozgrywkowej. Znacznie bliżej celu jest Termalica Nieciecza, która jest w pełni zależna od siebie. Tego samego nie możne powiedzieć o sobie Górnik Łęczna, który w przeciwieństwie do najbliższego przeciwnika nie rywalizuje o bezpośredni awans, a o baraże dające tę możliwość. Obie ekipy mają zatem o co grać.

Początek meczu już dzisiaj (niedziela 11 maja) o godzinie 14:30.

Termalica – Górnik, transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Termaliką Nieciecza a Górnikiem Łęczna i oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a konkretnie na kanale TVP 3 POLONIA. Za mikrofonem usiądzie duet komentatorski – Sławomir Kwiatkowski oraz Robert Podoliński.

Termalica – Górnik, transmisja online

Mecz w ramach 32. kolejki Betclic 1. Ligi możesz obejrzeć także w internecie – na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Przypomnijmy, że wszystkie potyczki tych rozgrywek można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Zarejestruj konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL i wpłać dowolne środki.

Termalica – Górnik, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Termalica nie powinna mieć większych problemów wygraniem najbliższego meczu. Scenariusz na taki zdarzenie to 1.63. Kurs na wygraną Górnika Łęczna u bukmachera Betclic to zaś 4.70. Potencjalny remis oznacza kurs 3.80. Z naszym kodem odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku oraz skorzystasz z promocji „Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Górnik Łęczna 1.63 3.80 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2025 15:25 .

