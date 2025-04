Associated Press / Alamy Na zdjęciu: D'Angelo Russell

Brooklyn Nets – Toronto Raptors: gdzie oglądać i o której?

W niedzielę (6 kwietnia) o godzinie 21:30 czasu polskiego dojdzie do spotkania NBA pomiędzy Brooklyn Nets a Toronto Raptors. Na tym etapie sezonu obie drużyny są poza czołową dziesiątką konferencji wschodniej, co oznacza dla nich brak awansu do rundy mistrzowskiej play-off.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brooklyn Nets – Toronto Raptors: transmisja za darmo

Transmisja meczu Brooklyn Nets – Toronto Raptors będzie do obejrzenia za darmo w Betclic TV. Wystarczy tylko założyć konto u bukmachera oraz wpłacić dowolną kwotę, a oto dokładna instrukcja:

Zarejestruj konto w Betclic z kodem promocyjnym GOAL, Posiadaj na koncie środki w dowolnej wysokości lub postaw dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin

Na każdego nowego gracza czeka dodatkowo zakład bez ryzyka 50 zł. Tę ofertę powitalną można odblokować wprowadzając w trakcie rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brooklyn Nets – Toronto Raptors: transmisja w TV

Spotkania Brooklyn Nets – Toronto Raptors nie będzie można obejrzeć w TV. Prawa do transmisji NBA posiada serwis Canal+, ale tym razem operator zdecydował się pokazać równoległe spotkanie Oklahoma – LA Lakers.

Brooklyn Nets – Toronto Raptors: transmisja online

Jak już wspomniano, mecz Brooklyn Nets z Toronto Raptors można obejrzeć online w Betclic TV. Inną opcją jest wykupienie pakietu na stronie NBA.

Brooklyn Nets – Toronto Raptors: kto wygra?

Kto wygra? Brooklyn

Toronto Brooklyn

Toronto 0 Votes

Gdzie obejrzeć mecz Brooklyn Nets – Toronto Raptors? Transmisja z meczu Brooklyn Nets – Toronto Raptors dostępna będzie na platformie Betclic TV. Kiedy i o której odbędzie się spotkanie Brooklyn Nets – Toronto Raptors? Mecz Brooklyn Nets – Toronto Raptors rozegrany zostanie w niedzielę (6 kwietnia) o godzinie 21:30 czasu polskiego.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.