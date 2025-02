Brighton & Howe Albion - Chelsea to jedyny piątkowy mecz w ramach 25. kolejki Premier League. Sprawdź, czy spotkanie będzie transmitowane w telewizji lub online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Brighton & Howe Albion – Chelsea FC: gdzie oglądać?

Brighton i Chelsea to ekipy, które dzieli w tabeli różnica dziewięciu punktów. The Blues rywalizują w tej kampanii przede wszystkim o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Z kolei ekipy z Amex Stadium ma zamiar wywalczyć przepustkę do gry w europejskich pucharach.

Chelsea podejdzie do piątkowej potyczki, chcąc zrewanżować się Brighton za porażkę w Pucharze Anglii (1:2). Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach między oboma zespołami pięć razy górą byli londyńczycy, a raz lepsi byli gracze Mew.

Brighton & Howe Albion – Chelsea FC: transmisja TV

Piątkowego starcia nie będzie można obejrzeć w tradycyjny sposób. Żadna stacja telewizyjna nie przeprowadzki transmisji ze spotkania Brighton – Chelsea.

Brighton & Howe Albion – Chelsea FC: transmisja online

Piątkową potyczkę będzie można zobaczyć w internecie. Transmisja ze spotkania Brighton – Chelsea dostępna będzie na platformie Viaplay. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00.

Brighton & Howe Albion – Chelsea FC: kto wygra?

Brighton & Howe Albion – Chelsea FC: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Chelsea kształtuje się w wysokości 2.30. Z kolei opcja na zwycięstwo Brighton wyceniono na 2.95. Remis oszacowano natomiast n 3.75 i to najmniej prawdopodobny scenariusz według bukmacherów.

Brighton Chelsea 2.90 3.60 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lutego 2025 20:59 .

Gdzie obejrzeć mecz Brighton & Howe Albion – Chelsea FC? Spotkanie będzie transmitowane na platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się mecz Brighton & Howe Albion – Chelsea FC? Spotkanie zostanie rozegrane w piątek (14 lutego) o godzinie 21:00.

