Brentford – Manchester City: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (05.10.2025)

15:32, 5. października 2025
Kacper Karpowicz
Źródło:  Goal.pl

Manchester City już w niedzielę zagra na wyjeździe z Brentfordem w ramach 7. kolejki rozgrywek Premier League. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Gianluigi Donnarumma
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Brentford – Manchester City, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 7. kolejki rozgrywek Premier League zostaną zakończone meczem, w którym Manchester City zmierzy się na wyjeździe z Brentfordem. Podopieczni Pepa Guardioli przystąpią do tej rywalizacji po niezwykle ciężkim meczem w Lidze Mistrzów z AS Monaco, który zakończył się remisem (2:2).

Brentford natomiast jest w bardzo dobrych nastrojach. Przed tygodniem gospodarze niedzielnego pojedynku zdołali w świetnym stylu pokonać Manchester United (3:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Brentford – Manchester City, transmisja w TV

Spotkanie Brentford – Manchester City obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 1.

Brentford – Manchester City, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić również za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.

Brentford – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Brentfordu
  • remisem
  • wygrana City
  • wygraną Brentfordu 0%
  • remisem 0%
  • wygrana City 100%

1+ Votes

Brentford – Manchester City, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego meczu jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Citizens, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku zwycięstwa Brentford natomiast sięga nawet 4.60.

Brentford
Manchester City
4.60
4.10
1.65
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2025 15:47.
Kiedy odbędzie się mecz Brentford – Manchester City?

Mecz odbędzie się już w niedzielę (4 października) o godzinie 17:30.

