Manchester City już w niedzielę zagra na wyjeździe z Brentfordem w ramach 7. kolejki rozgrywek Premier League. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Obserwuj nas w

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Brentford – Manchester City, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 7. kolejki rozgrywek Premier League zostaną zakończone meczem, w którym Manchester City zmierzy się na wyjeździe z Brentfordem. Podopieczni Pepa Guardioli przystąpią do tej rywalizacji po niezwykle ciężkim meczem w Lidze Mistrzów z AS Monaco, który zakończył się remisem (2:2).

Brentford natomiast jest w bardzo dobrych nastrojach. Przed tygodniem gospodarze niedzielnego pojedynku zdołali w świetnym stylu pokonać Manchester United (3:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brentford – Manchester City, transmisja w TV

Spotkanie Brentford – Manchester City obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 1.

Brentford – Manchester City, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić również za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.

Brentford – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Brentfordu

remisem

wygrana City wygraną Brentfordu 0%

remisem 0%

wygrana City 100% 1+ Votes

Brentford – Manchester City, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego meczu jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Citizens, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku zwycięstwa Brentford natomiast sięga nawet 4.60.

Brentford Manchester City 4.60 4.10 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2025 15:47 .

Gdzie oglądać mecz Brentford – Manchester City? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Brentford – Manchester City? Mecz odbędzie się już w niedzielę (4 października) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.