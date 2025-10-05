Brentford – Manchester City, gdzie oglądać?
Niedzielne zmagania w ramach 7. kolejki rozgrywek Premier League zostaną zakończone meczem, w którym Manchester City zmierzy się na wyjeździe z Brentfordem. Podopieczni Pepa Guardioli przystąpią do tej rywalizacji po niezwykle ciężkim meczem w Lidze Mistrzów z AS Monaco, który zakończył się remisem (2:2).
Brentford natomiast jest w bardzo dobrych nastrojach. Przed tygodniem gospodarze niedzielnego pojedynku zdołali w świetnym stylu pokonać Manchester United (3:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Brentford – Manchester City, transmisja w TV
Spotkanie Brentford – Manchester City obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 1.
Brentford – Manchester City, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić również za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.
Brentford – Manchester City, kto wygra?
Brentford – Manchester City, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego meczu jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Citizens, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku zwycięstwa Brentford natomiast sięga nawet 4.60.
Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (4 października) o godzinie 17:30.
