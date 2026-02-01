Borussia Dortmund – FC Heidenheim: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.02.2026)

Borussia Dortmund - FC Heidenheim to mecz w ramach 20. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie na Signal Iduna Park ruszy w niedzielę (1 lutego) o godz. 17:30. Zobacz, gdzie będzie dostępna transmisja na żywo w TV i online.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Borussia – Heidenheim: gdzie oglądać?

Borussia Dortmund podejmie FC Heidenheim na Signal Iduna Park w ramach 20. kolejki 1. Bundesligi. Przed dzisiejszym spotkaniem Bayern Monachium stracił punkty z Augsburgiem z Hamburgerem SV, co daje piłkarzom Niko Kovaca szansę zbliżyć się do lidera tabeli na dystans sześciu punktów.

W poprzedniej serii gier BVB pewnie pokonało na wyjeździe Union Berlin 3:0. Tymczasem zespół z Heidenheim zamyka ligową tabelę. Niebiesko-Czerwoni w dziesięciu meczach wyjazdowych zdobyli zaledwie 10 bramek i postarają się o niespodziankę na trudnym terenie. Przeczytaj naszą pełną zapowiedź meczu Borussia Dortmund – FC Heidenheim.

Borussia – Heidenheim: transmisja w TV

Mecz Borussia Dortmund – FC Heidenheim będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie obejrzysz na żywo na antenach Eleven Sports 2 oraz Polsat Sport Premium 2. Pierwszy gwiazdek na stadionie Signal Iduna Park o godzinie 17:30.

Borussia – Heidenheim: stream online

Ponadto starcie Borussii Dortmund z FC Heidenheim będzie można śledzić w internecie. Spotkanie będzie dostępne na stronie elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Borussia – Heidenheim w STS TV?

Mecz Borussia – Heidenheim możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Borussia – Heidenheim zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Borussia – Heidenheim: sonda

Kto wygra mecz na Signal Iduna Park? Borussia Dortmund

Remis

FC Heidenheim Borussia Dortmund 0%

Remis 100%

FC Heidenheim 0% 1+ Votes

Borussia – Heidenheim: kursy bukmacherskie

Borussia Dortmund FC Heidenheim 1.28 5.90 10.0 Odds are subject to change. Last updated 1 lutego 2026 17:03

