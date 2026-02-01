Borussia Dortmund – FC Heidenheim: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.02.2026)

15:22, 1. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Borussia Dortmund - FC Heidenheim to mecz w ramach 20. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie na Signal Iduna Park ruszy w niedzielę (1 lutego) o godz. 17:30. Zobacz, gdzie będzie dostępna transmisja na żywo w TV i online.

Jobe Bellingham
René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Borussia – Heidenheim: gdzie oglądać?

Borussia Dortmund podejmie FC Heidenheim na Signal Iduna Park w ramach 20. kolejki 1. Bundesligi. Przed dzisiejszym spotkaniem Bayern Monachium stracił punkty z Augsburgiem z Hamburgerem SV, co daje piłkarzom Niko Kovaca szansę zbliżyć się do lidera tabeli na dystans sześciu punktów.

W poprzedniej serii gier BVB pewnie pokonało na wyjeździe Union Berlin 3:0. Tymczasem zespół z Heidenheim zamyka ligową tabelę. Niebiesko-Czerwoni w dziesięciu meczach wyjazdowych zdobyli zaledwie 10 bramek i postarają się o niespodziankę na trudnym terenie. Przeczytaj naszą pełną zapowiedź meczu Borussia Dortmund – FC Heidenheim.

Borussia – Heidenheim: transmisja w TV

Mecz Borussia Dortmund – FC Heidenheim będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie obejrzysz na żywo na antenach Eleven Sports 2 oraz Polsat Sport Premium 2. Pierwszy gwiazdek na stadionie Signal Iduna Park o godzinie 17:30.

Borussia – Heidenheim: stream online

Ponadto starcie Borussii Dortmund z FC Heidenheim będzie można śledzić w internecie. Spotkanie będzie dostępne na stronie elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.

Gdzie obejrzeć spotkanie Borussia Dortmund – FC Heidenheim?

Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 2, Polsat Sport Premium 2 oraz na portalu elevensports.pl.

Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – FC Heidenheim?

Spotkanie na Signal Iduna Park rozpocznie się w niedzielę, 1 lutego, o godzinie 17:30.

