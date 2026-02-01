Borussia Dortmund – FC Heidenheim: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.02.2026)

Borussia – Heidenheim: gdzie oglądać?
Borussia Dortmund podejmie FC Heidenheim na Signal Iduna Park w ramach 20. kolejki 1. Bundesligi. Przed dzisiejszym spotkaniem Bayern Monachium stracił punkty z Augsburgiem z Hamburgerem SV, co daje piłkarzom Niko Kovaca szansę zbliżyć się do lidera tabeli na dystans sześciu punktów.
W poprzedniej serii gier BVB pewnie pokonało na wyjeździe Union Berlin 3:0. Tymczasem zespół z Heidenheim zamyka ligową tabelę. Niebiesko-Czerwoni w dziesięciu meczach wyjazdowych zdobyli zaledwie 10 bramek i postarają się o niespodziankę na trudnym terenie. Przeczytaj naszą pełną zapowiedź meczu Borussia Dortmund – FC Heidenheim.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Borussia – Heidenheim: transmisja w TV
Mecz Borussia Dortmund – FC Heidenheim będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie obejrzysz na żywo na antenach Eleven Sports 2 oraz Polsat Sport Premium 2. Pierwszy gwiazdek na stadionie Signal Iduna Park o godzinie 17:30.
Borussia – Heidenheim: stream online
Ponadto starcie Borussii Dortmund z FC Heidenheim będzie można śledzić w internecie. Spotkanie będzie dostępne na stronie elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Borussia – Heidenheim w STS TV?
Mecz Borussia – Heidenheim możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Borussia – Heidenheim zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Borussia – Heidenheim: sonda
Kto wygra mecz na Signal Iduna Park?
- Borussia Dortmund 0%
- Remis 100%
- FC Heidenheim 0%
1+ Votes
Borussia – Heidenheim: kursy bukmacherskie
Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 2, Polsat Sport Premium 2 oraz na portalu elevensports.pl.
Spotkanie na Signal Iduna Park rozpocznie się w niedzielę, 1 lutego, o godzinie 17:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.