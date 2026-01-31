Borussia Dortmund – FC Heidenheim: typy, kursy, zapowiedź (01.02.2026)

Borussia Dortmund - FC Heidenheim to mecz 20. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie na Signal Iduna Park odbędzie się w niedzielę (1 lutego) o godz. 17:30. Piłkarze BVB gonią w ligowej tabeli Bayern Monachium.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Borussia Dortmund – Heidenheim: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund podejmie na Signal Iduna Park FC Heidenheim w ostatnim meczu 20. kolejki 1. Bundesligi. Podopieczni Niko Kovaca wykorzystali potknięcie Bayernu Monachium, który niespodziewanie przegrał z Augsburgiem w poprzedni weekend, i ponownie zbliżyli się do wielkiego rywala.

W ostatniej kolejce drużyna z Zagłębia Ruhry pewnie pokonała Union Berlin (3:0) i prezentuje się bardzo solidnie w rozgrywkach ligowych. W trwającym sezonie przegrała zaledwie jedno spotkanie. Heidenheim zajmuje aktualnie ostatnie miejsce w tabeli i ma na koncie tylko 13 punktów. Zespół prowadzony przez Franka Schmidta znajduje się w głębokim kryzysie formie – nie wygrał sześciu kolejnych meczów i do Dortmundu jedzie w roli wyraźnego outsidera. Wiele wskazuje na to, że gospodarze będą dominować od pierwszych minut, dlatego warto rozważyć zakład na wysoką liczbę bramek. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.

Paweł STS 2.10 Liczba goli – powyżej 3.5 Zagraj w STS!

Borussia Dortmund – Heidenheim: ostatnie wyniki

W tym tygodniu Borussia zapewniła sobie awans do fazy play-off Ligi Mistrzów, choć w ostatniej serii spotkań uległa Interowi Mediolan (0:2). Wcześniej ekipa Niko Kovaca zaprezentowała się z bardzo dobrej strony w Bundeslidze, pokonując Union Berlin (3:0). W styczniu dortmundczycy ponieśli porażkę z Tottenhamem Hotspur (0:2) w Lidze Mistrzów. Borussia wygrała ligowe spotkania z FC St. Pauli (3:2) oraz Werderem Brema (3:0).

Z kolei piłkarze Heidenheim w poprzedniej kolejce wysoko przegrali z RB Lipsk (0:3). Po zimowej przerwie drużyna Franka Schmidta zremisowała z VfL Wolfsburg (1:1), uległa FSV Mainz (1:2) oraz podzieliła się punktami z FC Koln, remisując (2:2).

Borussia Dortmund – Heidenheim: historia

Pojedynki FC Heidenheim z Borussią Dortmund w ostatnich sezonach dostarczały kibicom sporo emocji. We wrześniu górą było BVB. Drużyna z Signal Iduna Park pokonała rywali (2:0) po trafieniach Serhou Guirassy’ego i Maximiliana Beiera. Jeszcze lepiej dortmundczycy zaprezentowali się jesienią 2024 roku, gdy przed własną publicznością pokonali rywali (4:2). W lutym 2024 roku spotkanie w Heidenheim zakończyło się bezbramkowym remisem, a kilka miesięcy wcześniej na Signal Iduna Park padł rezultat (2:2).

Borussia Dortmund – Heidenheim: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytami niedzielnego spotkania są gracze Borussii Dortmund. Jeśli uważasz, że pełna pula trafi do gospodarzy, to kurs wynosi około 1.25. Tymczasem triumf Heidenheim można obstawić z kursem 11.00.

Borussia Dortmund Remis FC Heidenheim 1.25 6.10 11.0 1.25 6.10 11.0 1.25 6.10 11.0 Odds are subject to change. Last updated 30 stycznia 2026 11:48

Borussia Dortmund – Heidenheim: przewidywane składy

Borussia Dortmund: Kobel – Can, Schlotterbeck, Bensebaini – Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson – Beier, Brandt – Guirassy

FC Heidenheim: Ramaj – Busch, Mainka, Siersleben, Fohrenbach – Schoppner, Dorsch – Ibrahimović, Beck, Honsak – Pieringer

Borussia Dortmund – Heidenheim: sonda

Kto wygra mecz? Borussia Dortmund

Remis

FC Heidenheim Borussia Dortmund 0%

Remis 100%

FC Heidenheim 0% 1+ Votes

Borussia Dortmund – Heidenheim: transmisja meczu

Mecz Borussia Dortmund – FC Heidenheim w ramach 20. kolejki 1. Bundesligi rozpocznie się w niedzielę, 1 lutego, o godzinie 17:30. Starcie będzie dostępne na żywo w telewizji na antenach Eleven Sports 2, Polsat Sport Premium 2 i na portalu elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.