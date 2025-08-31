Borussia Dortmund – Union Berlin: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Drużyna Niko Kovaca chce zmazać plamę po wpadce w pierwszej serii gier. Zobaczymy, czy tym razem faworyt nie zawiedzie.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund – Union Berlin, gdzie oglądać?

Borussia Dortmund podejmie na własnym stadionie Union Berlin w meczu 2. kolejki Bundesligi. Zespół BVB rozpoczął sezon od remisu, co sprawia, że na razie ma na koncie tylko 1 punkt. Przyjezdni ze stolicy wystartowali lepiej – wygrali swoje pierwsze spotkanie i zdobyli komplet 3 oczek. To starcie zapowiada się interesująco, ponieważ gospodarze będą chcieli szybko poprawić swoją nie najlepszą sytuację, a goście spróbują potwierdzić dobrą formę. Początek tej rywalizacji już dzisiaj, czyli w niedzielę 31 sierpnia, o godzinie 17:30.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Borussia Dortmund – Union Berlin.

Borussia Dortmund – Union Berlin, transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Borussią Dortmund a Unionem Berlin będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kodowanym kanale telewizyjnym Eleven Sports 2.

Borussia Dortmund – Union Berlin, transmisja online

Mecz w ramach 2. kolejki Bundesligi rzecz jasna obejrzysz również w internecie. Ten pojedynek zostanie bowiem wyemitowany na platformie streamingowej ElevenSports.pl.

*Reklama Transmisje z meczów Bundesligi ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Borussia Dortmund – Union Berlin, sonda

Kto wygra? Borussia

Padnie remis

Union Borussia

Padnie remis

Union 0 Votes

Borussia Dortmund – Union Berlin, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są gospodarze, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gości. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.40, typ na zwycięstwo Unionu Berlin to mniej więcej 7.10, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.20. Wpisz nasz kod GOAL podczas rejestracji w STS, a później odbierz zakład bez ryzyka oraz bonus od wpłat.

Borussia Dortmund Union Berlin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2025 17:39 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Borussia Dortmund – Union Berlin? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2.

Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – Union Berlin? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.