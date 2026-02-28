Borussia Dortmund – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (28.02.2026)

Borussia Dortmund zmierzy się na Signal Iduna Park z Bayernem Monachium w hicie 24. kolejki 1. Bundesligi. Der Klassiker odbędzie się w sobotę (28 lutego) o godz. 18:30. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Borussia – Bayern: gdzie oglądać?

Borussia Dortmund zmierzy się z Bayernem Monachium w ramach 24. kolejki 1. Bundesligi. Przed kibicami niemieckiej piłki prawdziwe święto futbolu. Na Signal Iduna Park dojdzie do kolejnej odsłony Der Klassiker. To starcie od lat elektryzuje kibiców i a teraz ma ogromny wpływ na losy mistrzostwa Niemiec.

Bawarczycy są na kursie po tytuł i ewentualne zwycięstwo w Dortmundzie znacząco przybliży ich do kolejnego triumfu. Dla BVB ewentualna porażka może sprawić, że ambicje mistrzowskie wyraźnie przygasną. Po odpadnięciu z europejskich rozgrywek w Bergamo pełna koncentracja piłkarzy Niko Kovaca została skierowana na Bundesligę.

Borussia – Bayern: transmisja w TV

Mecz Borussia Dortmund – Bayern Monachium będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Hitowe spotkanie skomentują Michał Wszołek oraz Sebastian Chabiniak. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park o godzinie 18:30.

Borussia – Bayern: stream online

Sobotni Der Klassiker będzie także dostępny w internecie. Transmisję meczu będzie można śledzić na żywo na stronie elevensports.pl. Dostęp do meczu można też uzyskać w usłudze bukmachera STS TV.

Borussia – Bayern: sonda

Kto wygra Der Klassiker? Borussia Dortmund

Remis

Bayern Monachium Borussia Dortmund

Remis

Bayern Monachium 0 Votes

Borussia – Bayern: kursy bukmacherskie

Borussia Dortmund Bayern Monachium 4.45 4.40 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2026 20:07

Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – Bayern Monachium? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (28 lutego) o godzinie 18:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Borussia Dortmund – Bayern Monachium? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1, na portalu elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

