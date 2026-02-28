Borussia Dortmund – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (28.02.2026)

Borussia – Bayern: gdzie oglądać?
Borussia Dortmund zmierzy się z Bayernem Monachium w ramach 24. kolejki 1. Bundesligi. Przed kibicami niemieckiej piłki prawdziwe święto futbolu. Na Signal Iduna Park dojdzie do kolejnej odsłony Der Klassiker. To starcie od lat elektryzuje kibiców i a teraz ma ogromny wpływ na losy mistrzostwa Niemiec.
Bawarczycy są na kursie po tytuł i ewentualne zwycięstwo w Dortmundzie znacząco przybliży ich do kolejnego triumfu. Dla BVB ewentualna porażka może sprawić, że ambicje mistrzowskie wyraźnie przygasną. Po odpadnięciu z europejskich rozgrywek w Bergamo pełna koncentracja piłkarzy Niko Kovaca została skierowana na Bundesligę.
Borussia – Bayern: transmisja w TV
Mecz Borussia Dortmund – Bayern Monachium będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Hitowe spotkanie skomentują Michał Wszołek oraz Sebastian Chabiniak. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park o godzinie 18:30.
Borussia – Bayern: stream online
Sobotni Der Klassiker będzie także dostępny w internecie. Transmisję meczu będzie można śledzić na żywo na stronie elevensports.pl. Dostęp do meczu można też uzyskać w usłudze bukmachera STS TV.
Borussia – Bayern: kursy bukmacherskie
Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (28 lutego) o godzinie 18:30.
