Betis – Jagiellonia, gdzie obejrzeć?

Jagiellonia Białystok jest jednym z dwóch reprezentantów Polski w ćwierćfinale Ligi Konferencji. W czwartkowy wieczór mistrzowie Polski rozpoczną rywalizację o awans do półfinału. Wówczas stoczą na wyjeździe pierwszy pojedynek z Realem Betis. Na boisko w roli faworyta wybiegną oczywiście gospodarze, ale drużyna Adriana Siemieńca w tym sezonie już wiele razy stawała na wysokości zadania i sprawiała niespodzianki. Mecz rozgrywany w Sewilli będzie pokazywany zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu.

Betis – Jagiellonia, transmisja w TV

Ćwierćfinałowe spotkanie Betis – Legia odbędzie się w czwartek (10 kwietnia) o godzinie 21:00. Mecz “na żywo” w telewizji będzie można śledzić na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2.

Betis – Jagiellonia, transmisja online

Spotkania Ligi Konferencji można również oglądać drogą internetową. Mecze transmitowane są za pośrednictwem usługi Polsat Box Go. Spotkanie Betis – Jagiellonia nie jest wyjątkiem. Należy jednak pamiętać, że w przypadku tej platformy konieczne jest wykupienie odpowiedniego pakietu.

Betis – Jagiellonia, bonus 400 zł za remis do 10. minuty

Betis – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Jagiellonia jest bez większych szans w pierwszym meczu? Tak wynika z analizy kursów oferowanych przez bukmacherów na ten mecz. Na wygraną Betis kursy nie przekraczają 1.30, podczas gdy na zwycięstwo Jagiellonii sięgają 10.00.

Real Betis Jagiellonia Białystok 1.30 5.90 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2025 15:43 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Betis – Jagiellonia? Mecz Betis – Jagiellonia będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2, a także w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Betis – Jagiellonia? Mecz Betis – Jagiellonia rozegrany zostanie w czwartek (10 kwietnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.