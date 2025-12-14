Bayern Monachium – FSV Mainz: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.12.2025)

Bayern – Mainz: gdzie oglądać?
Bayern Monachium podejmie FSV Mainz w ramach 14. kolejki 1. Bundesligi. Mistrzowie Niemiec prezentują w tym sezonie znakomitą formę we wszystkich rozgrywkach. W niemieckiej lidze pozostają niepokonani i są na czele tabeli z solidną przewagą nad resztą stawki.
Zupełnie w innych nastrojach są piłkarze z Moguncji. Piłkarz Mainz w tym tygodniu zagrali w Poznaniu. W rozgrywkach Ligi Konferencji zremisowali z Lechem (1:1). Nowym trenerem został Urs Fischer, który ma zaprowadzić porządek w zespole. Teraz celem klubu jest utrzymanie w elicie. W Monachium chcą zapewne uniknąć większej kompromitacji. Sprawdź, gdzie będzie transmisja meczu Bayern Monachium – FSV Mainz.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Bayern – Mainz: transmisja w TV
Mecz Bayern Monachium – FSV Mainz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Starcie skomentują Michał Wszołek oraz Sebastian Chabiniak. Pierwszy gwizdek na Allianz Arenie o godzinie 17:30.
Bayern – Mainz: stream online
Spotkanie Bayernu Monachium z Mainz obejrzysz także w internecie. Mecz będzie dostępny na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Bayern – Mainz w STS TV?
Mecz Bayern – Mainz możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Bayern – Mainz zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Bayern – Mainz: sonda
Kto wygra spotkanie w Bawarii?
- Bayern Monachium
- Będzie remis
- FSV Mainz
0 Votes
Bayern – Mainz: kursy bukmacherskie
Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (14 grudnia) o godzinie 17:30.
Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 i na portalu elevensports.pl.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.