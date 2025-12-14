Bayern Monachium – FSV Mainz: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.12.2025)

Bayern Monachium zagra na Allianz Arenie z FSV Mainz w meczu 14. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (14 grudnia) o godz. 17:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online na żywo.

Bayern – Mainz: gdzie oglądać?

Bayern Monachium podejmie FSV Mainz w ramach 14. kolejki 1. Bundesligi. Mistrzowie Niemiec prezentują w tym sezonie znakomitą formę we wszystkich rozgrywkach. W niemieckiej lidze pozostają niepokonani i są na czele tabeli z solidną przewagą nad resztą stawki.

Zupełnie w innych nastrojach są piłkarze z Moguncji. Piłkarz Mainz w tym tygodniu zagrali w Poznaniu. W rozgrywkach Ligi Konferencji zremisowali z Lechem (1:1). Nowym trenerem został Urs Fischer, który ma zaprowadzić porządek w zespole. Teraz celem klubu jest utrzymanie w elicie. W Monachium chcą zapewne uniknąć większej kompromitacji. Sprawdź, gdzie będzie transmisja meczu Bayern Monachium – FSV Mainz.

Bayern – Mainz: transmisja w TV

Mecz Bayern Monachium – FSV Mainz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Starcie skomentują Michał Wszołek oraz Sebastian Chabiniak. Pierwszy gwizdek na Allianz Arenie o godzinie 17:30.

Bayern – Mainz: stream online

Spotkanie Bayernu Monachium z Mainz obejrzysz także w internecie. Mecz będzie dostępny na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Bayern – Mainz w STS TV?

Mecz Bayern – Mainz możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Bayern – Mainz zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Bayern – Mainz: sonda

Kto wygra spotkanie w Bawarii? Bayern Monachium

Będzie remis

FSV Mainz Bayern Monachium

Będzie remis

FSV Mainz 0 Votes

Bayern – Mainz: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium FSV Mainz 05 1.10 11.5 24.0 Odds are subject to change. Last updated 14 grudnia 2025 09:58

Kiedy odbędzie się spotkanie Bayern Monachium – FSV Mainz? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (14 grudnia) o godzinie 17:30. Gdzie oglądać mecz Bayern Monachium – FSV Mainz? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 i na portalu elevensports.pl.

