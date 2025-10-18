Bayern Monachium – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (18.10.2025)

Bayern Monachium zagra z Borussią Dortmund na Allianz Arenie w ramach 7. kolejki 1. Bundesligi. Der Klassiker odbędzie się w sobotę (18 października) o godz. 18:30. Transmisja w TV i stream online.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – Borussia: gdzie oglądać?

Bayern Monachium podejmie Borussię Dortmund w hicie 7. kolejki 1. Bundesligi. Czas na pierwszy w tym sezonie Der Klassiker. W sobotę, 18 października, o godzinie 18:30 na Allianz Arenie w stolicy Bawarii dojdzie do starcia gigantów niemieckiej piłki. Mistrzowie Niemiec są w kapitalnej formie. Zespół prowadzony przez Vincenta Kompany’ego wygrał dziesięć kolejnych spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Drużyna z Zagłębia Ruhry zajmuje drugie miejsce w tabeli i traci cztery punkty do liderujących Bawarczyków. Ekipa Niko Kovaca prezentuje stabilną formę, choć przed przerwą reprezentacyjną zaliczyła remis z RB Lipsk (1:1). BVB liczy na przełamanie w Monachium. Zapoznaj się z naszą zapowiedzią Der Klassiker. Sprawdź, gdzie obejrzeć szlagier Bayern Monachium – Borussia Dortmund.

Bayern – Borussia: transmisja w TV

Mecz Bayernu Monachium z Borussią Dortmund będzie do objerzenie na żywo na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie skomentuje duet Michał Wszołek – Tomasz Zieliński. Pierwszy gwizdek na Allianz Arenie o godzinie 18:30.

Bayern – Borussia: stream online

Spotkanie Bayern Monachium – Borussia Dortmund można też obejrzeć online za pośrednictwem usługi STS TV oraz na stronie internetowej elevensports.pl.

Bayern – Borussia: sonda

Bayern – Borussia: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem w kursach bukmacherskich jest Bayern Monachium. Kurs na wygraną Bawarczyków wynosi około 1.40, a wygraną Borussii Dortmund można obstawić z kursem mniej więcej 7.00.

Bayern Monachium Borussia Dortmund 1.39 5.60 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 16:05 .

Kiedy odbędzie się mecz Bayern Monachium – Borussia Dortmund? Spotkanie odbędzie się w sobotę, 18 października, o godzinie 18:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Bayern Monachium – Borussia Dortmund? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1, na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

