Bayern Monachium – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (18.10.2025)

Bayern – Borussia: gdzie oglądać?
Bayern Monachium podejmie Borussię Dortmund w hicie 7. kolejki 1. Bundesligi. Czas na pierwszy w tym sezonie Der Klassiker. W sobotę, 18 października, o godzinie 18:30 na Allianz Arenie w stolicy Bawarii dojdzie do starcia gigantów niemieckiej piłki. Mistrzowie Niemiec są w kapitalnej formie. Zespół prowadzony przez Vincenta Kompany’ego wygrał dziesięć kolejnych spotkań we wszystkich rozgrywkach.
Drużyna z Zagłębia Ruhry zajmuje drugie miejsce w tabeli i traci cztery punkty do liderujących Bawarczyków. Ekipa Niko Kovaca prezentuje stabilną formę, choć przed przerwą reprezentacyjną zaliczyła remis z RB Lipsk (1:1). BVB liczy na przełamanie w Monachium. Zapoznaj się z naszą zapowiedzią Der Klassiker. Sprawdź, gdzie obejrzeć szlagier Bayern Monachium – Borussia Dortmund.
Jak oglądać mecz Bayern – Werder w STS TV?
Mecz Bayern Monachium – Borussia Dortmund na Allianz Arenie możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Bayern – Borussia zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Bayern – Borussia: transmisja w TV
Mecz Bayernu Monachium z Borussią Dortmund będzie do objerzenie na żywo na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie skomentuje duet Michał Wszołek – Tomasz Zieliński. Pierwszy gwizdek na Allianz Arenie o godzinie 18:30.
Bayern – Borussia: stream online
Spotkanie Bayern Monachium – Borussia Dortmund można też obejrzeć online za pośrednictwem usługi STS TV oraz na stronie internetowej elevensports.pl.
Bayern – Borussia: sonda
Kto wygra Der Klassiker?
- Bayern Monachium 67%
- Remis 0%
- Borussia Dortmund 33%
3+ Votes
Bayern – Borussia: kursy bukmacherskie
Zdecydowanym faworytem w kursach bukmacherskich jest Bayern Monachium. Kurs na wygraną Bawarczyków wynosi około 1.40, a wygraną Borussii Dortmund można obstawić z kursem mniej więcej 7.00.
Spotkanie odbędzie się w sobotę, 18 października, o godzinie 18:30.
Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1, na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.
