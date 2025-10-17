Bayern Monachium – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (18.10.2025)

Bayern Monachium podejmie Borussię Dortmund w 7. kolejce 1. Bundesligi. Der Klassiker odbędzie się w sobotę, 18 października, o godz. 18:30. Mistrzowie Niemiec chcą umocnić się na fotelu lidera.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – Borussia: typy bukmacherskie

Bayern Monachium zmierzy się z Borussią Dortmund w hicie 7. kolejki 1. Bundesligi. Der Klassiker odbędzie się w sobotę, 18 października, o godzinie 18:30 na Allianz Arenie. Bawarczycy są w znakomitej formie. Pod wodzą Vincenta Kompany’ego wygrali dziesięć meczów z rzędu we wszystkich rozgrywkach. W lidze zdobyli już 25 bramek, tracąc zaledwie trzy, i pewnie przewodzą tabeli. Kolejne rekordy strzeleckie bije Harry Kane, który ma już 11 goli na koncie w tym sezonie Bundesligi.

Borussia zajmuje drugie miejsce w tabeli i traci cztery punkty do liderującego Bayernu. Przed październikową przerwą reprezentacyjną zespół Niko Kovaca zremisował z RB Lipsk (1:1). W mojej ocenie Bayern może się potknąć w tym prestiżowym starciu, a Borussia ma realne szanse na sprawienie wielkiej sensacji w Monachium. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund.

Bayern – Borussia: ostatnie wyniki

Monachijczycy w obecnej kampanii prezentują się znakomicie i pozostają niepokonani. Z kompletem punktów liderują w 1. Bundeslidze i tym samym potwierdzają swoją dominację na krajowym podwórku. Przed dwoma tygodniami Bawarczycy pewnie pokonali Eintracht Frankfurt (3:0) na wyjeździe. Wcześniej w Lidze Mistrzów rozgromili Pafos (5:1), a w lidze odnieśli efektowne zwycięstwa nad Werderem Brema (4:0) i TSG Hoffenheim (4:1). W inauguracyjnym spotkaniu fazy ligowej Champions League pokonali Chelsea (3:1), pokazując, że znów mogą być jednym z głównych faworytów do tytułu.

Borussia także pozostaje niepokonana w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Zespół z Signal Iduna Park zanotował trzy remisy, ale w pozostałych spotkaniach regularnie punktował. W poprzedniej kolejce Bundesligi dortmundczycy zremisowali z RB Lipsk (1:1) na własnym stadionie. Wcześniej w Lidze Mistrzów rozbili Athletic Bilbao (4:1), a w lidze pokonali FSV Mainz (2:0) oraz VfL Wolfsburg (1:0). W meczu z Juventusem Turyn zremisowali (4:4), w którym prowadzili 4:2, ale stracili dwie bramki w doliczonym czasie gry.

Bayern – Borussia: historia

Co ciekawe, Bayern na zwycięstwo nad Borussią Dortmund czeka już od listopada 2023 roku. W ubiegłym sezonie oba starcia zakończyły się remisami – w Monachium padł wynik (2:2),. Z kolei w Dortmundzie drużyny podzieliły się punktami (1:1) Ostatni raz Borussia pokonała Bayern na Allianz Arenie w sezonie 2023/24, wygrywając (2:0). Bramki dla zespołu z Zagłębia Ruhry zdobyli wówczas Karim Adeyemi oraz Julian Ryerson.

Bayern – Borussia: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie jednoznacznie wskazują, że faworytem sobotniego Der Klassiker jest Bayern Monachium. Zwycięstwo Bawarczyków wyceniane jest na około 1.38. Szanse Borussii Dortmund na triumf w tym starciu zostały ocenione na poziomie około 7.25. Natomiast remis to kurs w granicach 5.35-5.60.

Bayern – Borussia: przewidywane składy

Bayern Monachium Vincent Kompany Borussia Dortmund Niko Kovač Bayern Monachium Vincent Kompany 4-2-3-1 Przewidywany skład 1 Neuer 23 Boey 2 Upamecano 4 Tah 27 Laimer 6 Kimmich 8 Goretzka 17 Olise 7 Gnabry 14 Diaz 9 Kane 14 Beier 9 Guirassy 27 Adeyemi 24 Svensson 8 Nmecha 20 Sabitzer 2 Couto 5 Bensebaini 4 Schlotterbeck 3 Anton 1 Kobel Borussia Dortmund Niko Kovač 3-4-3 Przewidywany skład Rezerwowi 3 Min-Jae Kim 11 Nicolas Jackson 20 Tom Bischof 26 Sven Ulreich 30 Cassiano Kiala 36 Wisdom Mike 42 Lennart Karl 45 Aleksandar Pavlovic 47 David Daiber 7 Jobe Bellingham 10 Julian Brandt 13 Pascal Groß 17 Carney Chukwuemeka 21 Fábio Silva 25 Niklas Süle 26 Julian Ryerson 33 Alexander Meyer 37 Cole Campbell

Bayern – Borussia: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Bayernem Monachium a Borussią Dortmund w ramach 7. kolejki 1. Bundesligi zostanie rozegrane w sobotę, 18 października. Początek rywalizacji na Allianz Arenie o godzinie 18:30. Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie internetowej elevensports.pl.

