Arka Gdynia, Motor Lublin, Górnik Łęczna i Odra Opole to uczestnicy baraży o awans do Ekstraklasy. Sprawdź gdzie oglądać baraże o Ekstraklasę. Transmisje dostępne będą w TV i online.

Baraże o Ekstraklasę 2024: gdzie oglądać?

Ligowa rywalizacja w Fortuna 1 Lidze wyłoniła dwóch beniaminków Ekstraklasy. Zajmując dwa pierwsze miejsca w ligowej tabeli awans wywalczyły drużyny Lechii Gdańsk i GKS-u Katowice. Trzeciego beniaminka poznamy po barażach, w których udział wezmą cztery drużyny. W czwartek rozegrane zostaną półfinałowe mecze, w których Motor Lublin zmierzy się z Górnikiem Łęczna (o 17:30), a Arka Gdynia rywalizować będzie z Odra Opole (20:30). Zwycięzcy tych spotkań zagrają w niedzielę w wielkim finale. Wszystkie barażowe spotkania będzie można oglądać w telewizji i online.

Baraże o Ekstraklasę: transmisja na żywo

Prawami do transmisji meczów barażowych o awans do Ekstraklasy dysponuje stacja Polsat. I to właśnie na jej kanałach będzie można obejrzeć “na żywo” wszystkie trzy mecze, które wyłonią ostatniego beniaminka Ekstraklasy. Półfinałowe spotkania (Motor – Górnik o 17:30 i Arka – Odra o 20:30) transmitowane będą na kanale Polsat Sport 2 oraz w usłudze Polsat Box Go.

Finał baraży, który odbędzie się w niedzielę (2 czerwca) o godzinie 18:00, pokazany zostanie na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Kiedy baraże o Ekstraklasę?

Półfinałowe spotkania baraży o Ekstraklasę rozegrane zostaną 30 maja (czwartek). Mecz Motor Lublin – Górnik Łęczna rozpocznie się o godzinie 17:30, natomiast spotkanie Arka Gdynia – Odra Opole o 20:30. Finałowy mecz zaplanowany jest na niedzielę (2 czerwca) na godzinę 18:00.

