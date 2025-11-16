Reprezentacja Francji już w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Azerbejdżanem w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Azerbejdżan – Francja, gdzie oglądać?

W niedzielę odbędzie się interesujące spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. A w nim reprezentacja Francji zmierzy się na wyjeździe z Azerbejdżanem. Trójkolorowi przystąpią do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Ukrainą (4:0).

Azerbejdżan natomiast źle wspomina swój ostatni występ. Gospodarze niedzielnego pojedynku okazali się bowiem gorsi od Islandii (0:2). Azerów nie można skreślać przed pierwszym gwizdkiem, ale to Francuzi są zdecydowanym faworytem meczu.

Azerbejdżan – Francja, transmisja w TV

Spotkanie Azerbejdżan – Francja będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Polsat Sport Premium 1.

Azerbejdżan – Francja, transmisja online

Rywalizację możesz również śledzić drogą internetową. Dostęp do spotkania zapewnia usługa Polsat Box Go.

Azerbejdżan – Francja, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Azerbejdżanu

remisem

wygraną Francji wygraną Azerbejdżanu 9%

remisem 35%

wygraną Francji 57% 23+ Votes

Azerbejdżan – Francja, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest reprezentacja Francji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Trójkolorowych, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.11. W przypadku zwycięstwa Azerbejdżanu sięga natomiast aż 30.0.

Azerbejdżan Francja 30.0 9.50 1.11 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2025 11:11 .

Gdzie oglądać spotkanie Azerbejdżan – Francja? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport Premium 1, a także w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Azerbejdżan – Francja? Mecz odbędzie się już w niedzielę (16 listopada) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.