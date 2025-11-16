Azerbejdżan – Francja, gdzie oglądać?
W niedzielę odbędzie się interesujące spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. A w nim reprezentacja Francji zmierzy się na wyjeździe z Azerbejdżanem. Trójkolorowi przystąpią do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Ukrainą (4:0).
Azerbejdżan natomiast źle wspomina swój ostatni występ. Gospodarze niedzielnego pojedynku okazali się bowiem gorsi od Islandii (0:2). Azerów nie można skreślać przed pierwszym gwizdkiem, ale to Francuzi są zdecydowanym faworytem meczu.
Azerbejdżan – Francja, transmisja w TV
Spotkanie Azerbejdżan – Francja będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Polsat Sport Premium 1.
Azerbejdżan – Francja, transmisja online
Rywalizację możesz również śledzić drogą internetową. Dostęp do spotkania zapewnia usługa Polsat Box Go.
Azerbejdżan – Francja, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Azerbejdżanu 9%
- remisem 35%
- wygraną Francji 57%
23+ Votes
Azerbejdżan – Francja, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest reprezentacja Francji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Trójkolorowych, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.11. W przypadku zwycięstwa Azerbejdżanu sięga natomiast aż 30.0.
Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport Premium 1, a także w usłudze Polsat Box Go.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (16 listopada) o godzinie 18:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.