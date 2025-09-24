Avia Świdnik - Ruch Chorzów: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach STS Pucharu Polski z udziałem Avi i Ruchu będzie dostępny tylko jako stream online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Karasiński

Avia Świdnik – Ruch Chorzów: gdzie oglądać?

Czwartkowa batalia z udziałem Avii Świdnik oraz Ruchu Chorzów nie będzie do zobaczenia w tradycyjnej telewizji. W każdym razie w internecie będzie dostępny stream z wydarzenia. Prawa do śledzenia meczów STS Pucharu Polski posiada przede wszystkim TVP. W każdym razie niektóre ze spotkań tych rozgrywek są emitowane na kanale Łączy nas piłka TV na platformie You Tube lub w telewizjach klubowych.

Ruch Chorzów i Avia Świdnik to drużyny, występujące w różnych ligach. 14-krotny mistrz Polski koncentruje się na walce o awans do PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie ekipa prowadzona przez Waldemara Fornalika chce też namieszać w krajowym pucharze. Zmagania w rozgrywkach zacznie od starcia z Avią Świdnik, który przystąpi do potyczki jako trzeci aktualnie zespół Betclic 3. Ligi.

Avia Świdnik – Ruch Chorzów: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania Avia Świdnik – Ruch Chorzów nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Żadna ze stacji telewizyjnych nie nabyła praw do STS Pucharu Polski.

Avia Świdnik – Ruch Chorzów: stream online

Czwartkowa potyczkę będzie można jednak zobaczyć za pomocą internetu. Mecz z udziałem Avii Śidnik i Ruchu Chorzów online na platformie You Tube na kanale Łączy nas piłka TV. Transmisja z wydarzenia zacznie się o godzinie 13:55.

