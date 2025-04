Atlanta Hawks w sobotnim meczu NBA zmierzy się we własnej hali z New York Knicks. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00 polskiego czasu. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Atlanta - NY Knicks.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Jalen Brunson

Atlanta – NY Knicks, gdzie oglądać i o której?

W sobotni wieczór na State Farm Arnea dojdzie do ciekawego spotkania konferencji wschodniej NBA. Zajmujące trzecie miejsce New York Knicks zmierzy się an wyjeździe z Atlantą Hawks. Koszykarze z Nowego Jorku przystąpią do tej rywalizacji w roli faworyta. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00 polskiego czasu. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie zarówno w TV, jak i online.

Atlanta Hawks – New York Knicks, transmisja w TV

Spotkanie Atlanta Hawks – New York Knicks rozegrane zostanie w sobotę (5 kwietnia) o godzinie 21:00 polskiego czasu. Transmisja “na żywo” z tego meczu będzie dostępna w polskiej telewizji na kanale CANAL+ Sport.

Atlanta Hawks – New York Knicks, transmisja za darmo

Sobotni mecz będzie można również obejrzeć za darmo korzystając z platformy Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest bardzo łatwe. Wystarczy bowiem zarejestrować konto z kodem GOALPL. Poniżej przedstawiamy dwa proste warunki, które należy spełnić.

Zarejestruj konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL, Posiadaj na koncie środki w dowolnej wysokości lub postaw dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL możemy również odebrać pakiet powitalny, w skład którego wchodzi zakład bez ryzyka 50 zł. Dodatkowo w Betclic można grać bez podatku, dzięki czemu wygrane są wyższe.

Atlanta Hawks – New York Knicks, transmisja online

Sobotni mecz NBA można oglądać poprzez internet na kilka sposób. Poza darmową transmisją na platformie Betclic TV, mecz będzie pokazywany także za pośrednictwem usługi CANAL+ online. W tym wypadku konieczne jest jednak wykupienie odpowiedniego pakietu.

Atlanta Hawks – New York Knicks, kursy bukmacherskie

Atlanta Hawks New York Knicks 2.40 1.58 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 kwietnia 2025 13:31 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.