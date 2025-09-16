Athletic Club – Arsenal: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (16.09.2025)

Athletic – Arsenal, gdzie oglądać?
Arsenal w zeszłym sezonie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów, a w tej edycji chce ten wynik poprawić. We wtorek wicemistrzowie Anglii zagrają na wyjeździe z Athletic Club. Są faworytami, ale nie będzie to łatwe spotkanie, bowiem ekipa Ernesto Valverde również dobrze weszła w obecną kampanię.
Athletic – Arsenal, transmisja TV
Wtorkowy mecz Athletic Club – Arsenal rozpocznie się o godzinie 18:45. To spotkanie Ligi Mistrzów można oglądać w telewizji na kanale CANAL+ Extra 2.
Athletic – Arsenal, transmisja online
Transmisja tego starcia będzie prowadzona też w internecie w usłudze CANAL+ online. Mecze Ligi Mistrzów można oglądać także bez dodatkowych opłat. Bukmacher Superbet rozdaje vouchery na 90-dniowy dostęp do Canal+ Online, obejmujący transmisje wszystkich spotkań Champions League. Wystarczy rejestracja i spełnienie prostych warunków, aby otrzymać dostęp do serwisu i śledzić rywalizację w fazie ligowej.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Athletic – Arsenal, kto wygra?
Jakim wynikiem zakończy się mecz?
- Wygraną Athletiku 0%
- Remisem 0%
- Wygraną Arsenalu 100%
6+ Votes
Athletic – Arsenal, transmisja meczu
Bukmacherzy w roli faworyta tej rywalizacji traktują Arsenal. Kurs na wygraną gości wynosi tylko 1.90. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Athletic Club jest to aż 4.10. Kurs na remis wynosi z kolei 3.35.
Cała Liga Mistrzów w Canal Plus
W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Reklama
Mecz Athletic Club – Arsenal można oglądać w telewizji na CANAL+ Extra 2 oraz w internecie na CANAL+ online.
Wtorkowy mecz Athletic Club – Arsenal rozpocznie się o godzinie 18:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.