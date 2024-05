Atalanta - Juventus: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Meczem dnia we Włoszech jest finał Pucharu Włoch. Emocji w starciu na Stadio Olimpico na pewno nie zabraknie.

Atalanta – Juventus, gdzie oglądać

Środa we włoskiej piłce upłynie pod znakiem ostatecznego rozstrzygnięcia w Pucharze Włoch w sezonie 2023/2024. W finale rozgrywek zmierzą się Atalanta i Juventus. Zmierzą się ze sobą jednocześnie drużyny, zajmujące miejsca w TOP 6 tabeli Serie A.

Obie ekipy w ostatnich tygodniach są w zupełnie innym położeniu. Bianconeri zaliczyli zaledwie trzy zwycięstwa w ostatnich 17 meczach. La Dea może się natomiast pochwalić sześcioma wygranymi spotkaniami w siedmiu ostatnich meczach. Zagra też w finale Ligi Europy z Bayerem Leverkusen. Sprawdź nasze typy na mecz Atalanta – Juventus.

Atalanta – Juventus, transmisja na żywo w TV

Środowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Mecz Atalanta – Juventus będzie emitowany na antenie Polsat Sport 2 od godziny 21:00.

Atalanta – Juventus, transmisja za darmo

Konfrontację w Rzymie można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Atalanta – Juventus, transmisja online

Rywalizacja na Stadio Olimpico z udziałem Atalanty i Juventusu będzie do obejrzenia na platformie Polsat Box Go. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych jak smartfon czy tablet. Ponadto jest możliwość korzystania z Polsat Box Go na Smart TV.

Atalanta – Juventus, kto wygra

Atalanta – Juventus, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Atalanty wynosi 2.65. Remis wyceniono na 3.11. Z kolei opcja na zwycięstwo Juventusu kształtuje się na poziomie 2.90.

Atalanta Juventus FC 2.55 3.20 3.03 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2024 11:03 .

