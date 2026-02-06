Atalanta – Juventus, gdzie oglądać?
W czwartkowy wieczór odbędzie się mecz na szczycie ćwierćfinału Pucharu Włoch. A w nim Atalanta Bergamo przed własną publicznością podejmie Juventus FC. Podopieczni Raffaele Palladino przystąpią do tej rywalizacji po remisie z Como (0:0).
Juventus natomiast bardzo dobrze wspomina swój ostatni występ. Stara Dama w świetnym stylu pokonała Parmę Calcio (4:1). Nadchodząca rywalizacja na Gewiss Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Atalanta – Juventus, transmisja w TV
Spotkanie Atalanta Bergamo – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 2.
Atalanta – Juventus, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację można oglądać dzięki Polsat Box Go. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Atalanta – Juventus, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem czwartkowej potyczki jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na triumf w regulaminowym czasie gry Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.55. W przypadku zwycięstwa Atalanty Bergamo natomiast sięga 2.75.
Spotkanie odbędzie się w czwartek (5 lutego) o godzinie 21:00.
