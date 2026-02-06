Atalanta Bergamo i Juventus FC zmierzą się ze sobą w czwartek w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Atalanta – Juventus, gdzie oglądać?

W czwartkowy wieczór odbędzie się mecz na szczycie ćwierćfinału Pucharu Włoch. A w nim Atalanta Bergamo przed własną publicznością podejmie Juventus FC. Podopieczni Raffaele Palladino przystąpią do tej rywalizacji po remisie z Como (0:0).

Juventus natomiast bardzo dobrze wspomina swój ostatni występ. Stara Dama w świetnym stylu pokonała Parmę Calcio (4:1). Nadchodząca rywalizacja na Gewiss Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Atalanta – Juventus, transmisja w TV

Spotkanie Atalanta Bergamo – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 2.

Atalanta – Juventus, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację można oglądać dzięki Polsat Box Go. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Atalanta – Juventus, kto awansuje?

Atalanta – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem czwartkowej potyczki jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na triumf w regulaminowym czasie gry Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.55. W przypadku zwycięstwa Atalanty Bergamo natomiast sięga 2.75.

Atalanta Juventus FC Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 4 lutego 2026 09:34

Gdzie oglądać mecz Atalanta – Juventus? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić w usługach Polsat Box Go i STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Atalanta – Juventus? Spotkanie odbędzie się w czwartek (5 lutego) o godzinie 21:00.

