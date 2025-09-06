Anglia – Andora: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (06.09.2025)

Anglia – Andora: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie będzie można oglądać ten mecz eliminacji do mistrzostw świata w 2026 roku.

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Anglia – Andora: Gdzie oglądać?

W sobotni wieczór czekają na nas kolejne mecze eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata. Jedną z takich potyczek będzie spotkanie reprezentacji Anglii z reprezentacją Andory. Wiadomo z góry, kto jest murowanym faworytem tego meczu i trudno mieć jakieś obiekcje co do tego, że najpewniej gości czeka bardzo trudny wieczór.

Anglia – Andora: Transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 1. Początek rywalizacji w sobotę 6 sierpnia 2025 roku o godzinie 18:00.

Anglia – Andora: Stream online

Rywalizację pomiędzy reprezentacją Anglii oraz Andory będzie również dostępne w internecie w usłudze Polsat Box Go. Jest ona jednak oczywiście dodatkowo płatna.

Anglia – Andora: Kto wygra?

Kto wygra mecz? Anglia

Remis

Andora Anglia 78%

Remis 11%

Andora 11% 9+ Votes

Anglia – Andora: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów oczywistym faworytem tego meczu jest zespół reprezentacji Anglii. Kurs na ich trzy punkty zbliżony jest do 1.00, co właściwie powoduje, że gra na taki zakład jest stratna. Jednak jeśli uważamy, że w tym starciu dojdzie do sensacji, to remis można postawić nawet po kursie w wysokości 45.00, a zwycięstwo gości za 135.

Anglia Andora 1.01 45.0 75.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 września 2025 17:23 .

Kiedy odbędzie się mecz Anglia – Andora? Początek rywalizacji w sobotę 6 sierpnia 2025 roku o godzinie 18:00. Gdzie obejrzeć mecz Anglia – Andora? Ten mecz będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz online w usłudze Polsat Box Go.

