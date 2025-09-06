Anglia – Andora: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (06.09.2025)

Anglia – Andora: Gdzie oglądać?
W sobotni wieczór czekają na nas kolejne mecze eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata. Jedną z takich potyczek będzie spotkanie reprezentacji Anglii z reprezentacją Andory. Wiadomo z góry, kto jest murowanym faworytem tego meczu i trudno mieć jakieś obiekcje co do tego, że najpewniej gości czeka bardzo trudny wieczór.
Anglia – Andora: Transmisja TV
Ten mecz będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 1. Początek rywalizacji w sobotę 6 sierpnia 2025 roku o godzinie 18:00.
Anglia – Andora: Stream online
Rywalizację pomiędzy reprezentacją Anglii oraz Andory będzie również dostępne w internecie w usłudze Polsat Box Go. Jest ona jednak oczywiście dodatkowo płatna.
Anglia – Andora: Kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Anglia 78%
- Remis 11%
- Andora 11%
9+ Votes
Anglia – Andora: Kursy bukmacherskie
Według bukmacherów oczywistym faworytem tego meczu jest zespół reprezentacji Anglii. Kurs na ich trzy punkty zbliżony jest do 1.00, co właściwie powoduje, że gra na taki zakład jest stratna. Jednak jeśli uważamy, że w tym starciu dojdzie do sensacji, to remis można postawić nawet po kursie w wysokości 45.00, a zwycięstwo gości za 135.
