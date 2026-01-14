Albacete – Real Madryt: gdzie oglądać? Transmisja na żywo TV i online (14.01.2025)

Mecz Albacete – Real Madryt w Pucharze Króla przyciąga uwagę kibiców w całej Polsce. Spotkanie zostanie rozegrane 14 stycznia 2025 roku.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Albacete – Real Madryt: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Albacete – Real Madryt możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja online udostępniana przez bukmachera STS, który pokazuje spotkania Pucharu Króla po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — nawet jeśli mecz już się rozpoczął.

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Albacete – Real Madryt:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Albacete – Real Madryt.

Po wykonaniu tych kroków transmisja w STS TV uruchomi się automatycznie. Mecz możesz oglądać na komputerze, telefonie lub tablecie, bez dodatkowych opłat.

Albacete – Real Madryt: gdzie obejrzeć?

Spotkanie Albacete – Real Madryt zostanie rozegrane we wtorek, 14 stycznia 2025 roku. Mecz odbędzie się w ramach Pucharu Króla. Transmisja telewizyjna w Polsce na Eleven Sports 3.

Albacete – Real Madryt: stream online

Stream online z meczu Albacete – Real Madryt dostępny będzie w STS TV. Po rejestracji konta z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł można oglądać spotkanie na żywo bez opłat abonamentowych.

Gdzie oglądać mecz Albacete – Real Madryt za darmo?

Darmową transmisję meczu Albacete – Real Madryt udostępnia STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL i postawić dowolny zakład.

Kiedy mecz Albacete – Real Madryt?

Mecz Albacete – Real Madryt odbędzie się we wtorek, 14 stycznia 2025 roku, o 21:00.

Albacete – Real Madryt: gdzie transmisja TV?

Transmisja telewizyjna meczu Albacete – Real Madryt w Polsce odbędzie się na Eleven Sports 3.

