LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Al-Ain – Juventus: gdzie oglądać?

Jednym z kolejnych spotkań tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata będzie rywalizacja pomiędzy zespół Al-Ain a ekipą Juventusu Turyn. Zdecydowanym faworytem są oczywiście wielokrotni mistrzostwie Włoch, ale trzeba pamiętać, że ekipa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma swoje mocne strony. Niemniej trudno spodziewać się innego wyniku, niż pewne zwycięstwo ekipy z Serie A.

Al-Ain – Juventus: transmisja TV

Tego meczu nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji, podobnie jak wszystkich spotkań tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Początek meczu o godzinie 03:00 w czwartek 19 czerwca 2025 roku.

Al-Ain – Juventus: stream online

Mecz Al-Ain z Juventusem będzie oglądać za darmo na platformie Superbet TV. Wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL. Transmisja dostępna będzie także na platformie DAZN.

Al-Ain – Juventus: kto wygra mecz?

Kto wygra mecz? Al-Ain

Remis

Juventus Al-Ain 33%

Remis 0%

Juventus 67% 3+ Votes

Al-Ain – Juventus: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest Juventus. Kurs na zwycięstwo piłkarzy z Włoch wynosi mniej więcej 1.37. Remis z kolei wyceniany jest na około 5.25. Jeśli chodzi o zespół Al-Ain to ich trzy punkty można postawić za około 8.40.

Al-Ain Juventus FC 7.75 5.10 1.44 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 18 czerwca 2025 21:20 .

