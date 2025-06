Zwrot akcji ws. Nico Williamsa! Zdecydował gdzie zagra

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams przedłuży kontrakt z Athletic Bilbao

Nico Williams w ostatnich miesiącach należał do grupy najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. Nie da się ukryć, że reprezentant Hiszpanii jest jednym z najlepszych skrzydłowych nie tylko w La Liga, ale na całym świecie. W lipcu mistrz Europy będzie obchodził dopiero 23. urodziny, więc wiele klubów widzi w nim potencjał na przyszłość.

Wśród drużyn, które wyraziły zainteresowanie Hiszpanem, można wymienić FC Barcelonę, Arsenal czy Bayern Monachium. Ostatnio pisaliśmy, że Nico Williams znowu pojawił się w kręgu zainteresowań Dumy Katalonii. Teraz w sprawie nastąpił niespodziewany zwrot akcji. Okazuje się, że wielkiego transferu podczas nadchodzącego lata nie będzie.

Jak przekazał serwis El Nacional żadna z propozycji nie przypadła do gustu zawodnikowi. Dlatego w następnym sezonie Nico Williams wciąż będzie piłkarzem Athletic Bilbao. Źródło przekonuje, że gwiazda podpisze nowy kontrakt, w którym klauzula wykupu zostanie zwiększona. Obecnie suma odstępnego wynosi ok. 60 milionów euro, przez co przyciąga zbyt wielu chętnych.

Williams będzie zatem wciąż grał w jednym zespole ze swoim starszym bratem. Zawodnikiem klubu z Kraju Basków jest również Inaki Williams, który w odróżnieniu od młodszego rodzeństwa zamiast Hiszpanii gra w reprezentacji Ghany.

Młodszy z braci zadebiutował w Athletic Bilbao w sezonie 2020/2021. Od tego czasu rozegrał 167 spotkań w klubie, dla którego zdobył 31 goli i zaliczył 30 asyst. Obecny kontrakt wygasa latem 2027 roku.