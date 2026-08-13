Vicario nie dla Juventusu?! Bramkarz może obrać sensacyjny kierunek

16:25, 13. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Guglielmo Vicario tego lata opuści Tottenham Hotspur. Do tej pory Włoch był celem transferowym Juventusu. Teraz okazuje się, że golkiper może wzmocnić Torino - przekazuje "TEAMtalk".

Guglielmo Vicario
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Guglielmo Vicario

Guglielmo Vicario może wylądować w Torino

Guglielmo Vicario nie ma już dla siebie miejsca w Tottenhamie Hotspur. Od wielu tygodni mówi się o jego potencjalnych przenosinach do Juventusu. Ten transfer jednak znacznie się oddalił. Tymczasem serwis „TEAMtalk” zdradził, że golkiper rzeczywiście może wrócić do Serie A. Reprezentant Italii znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań lokalnego rywala Starej Damy – Torino.

Brytyjska prasa zaznacza, że Klub z Turynu jednak nie ma w planach definitywnie pozyskać Guglielmo Vicario. Granata jest zainteresowana jedynie wypożyczeniem bramkarza Tottenhamu Hotspur. Obecnie nie wiemy, jak do tego tematu podchodzą władze Kogutów. Angielski klub z pewnością wolałby raz na zawszę pożegnać byłego gracza Empoli.

Guglielmo Vicario zatem wciąż nie może być spokojny o swoją przyszłość. Rozmowy Torino z Tottenhamem Hotspur z pewnością potrwają bardzo długo. Granata nie dysponuje tak wielkim budżetem, aby pozwolić sobie na wykup włoskiego bramkarza. Władze z Turynu zatem szukają rozwiązania. A jednym z nich jest właśnie wypożyczenie.

Do tej pory Guglielmo Vicario rozegrał 117 spotkań między słupkami Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Włoch zdołał zachować 29 czystych kont.

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