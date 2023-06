Znakomity ruch Aston Villi. Reprezentant kraju pozyskany za darmo Źródło: David Ornstein Michał Stompór David Ornstein jest pewny - Aston Villa jest niezwykle bliska finalizacji dużego transferu. Zawodnikiem The Villans ma zostać Youri Tielemans, który w poprzednim sezonie zakładał koszulkę Leicester City.

Belgium's Youri Tielemans reacts during a soccer game between Belgium's national team the Red Devils and Croatia, the third and last game in Group F of the FIFA 2022 World Cup in Al Rayyan, State of Qatar on Thursday 01 December 2022. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR (Photo by VIRGINIE LEFOUR/Belga/Sipa USA) 2022.12.01 AL RAYYAN pilka nozna mistrzostwa swiata katar 2022 Chorwacja - Belgia Foto Belga/SIPA USA/PressFocus !!! POLAND ONLY !!! Na zdjęciu: Youri Tielemans