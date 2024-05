fot. MatchDay Images Limited \ DW / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Gwiazdor chce udowodnić wartość w Chelsea

Chelsea wydała minionego lata olbrzymie pieniądze, co nie przełożyło się na osiągane w tym sezonie wyniki. Zespół Mauricio Pochettino utrzymuje miejsce w środku tabeli Premier League i maksymalnie może liczyć na zajęcie szóstej lokaty, co da możliwość występowania w Lidze Konferencji Europy. Szanse na to są jednak niewielkie, gdyż przed The Blues znajduje się kilka drużyn, które także chcą grać w europejskich pucharach. Latem na Stamford Bridge ma dojść do kolejnej rewolucji. Władze chcą kontynuować projekt, który skupia się na sprowadzaniu młodych i utalentowanych zawodników. Nie obejdzie się także bez rozstań, tak aby nie popaść w finansowe tarapaty.

Media sugerują, że z Chelsea może pożegnać się nawet kilkunastu piłkarzy. W tej grupie jest Raheem Sterling, który cieszy się jedną z najwyższych pensji w całym klubie. Do Londynu trafiał jako gwiazdor i jeden z najlepszych strzelców Manchesteru City, lecz ten transfer nie do końca się zwrócił. Anglik gra bowiem bardzo chaotycznie, nieskutecznie i egoistycznie.

Chelsea chciałaby wykorzystać zainteresowanie z Arabii Saudyjskiej i postać tam Sterlinga już latem. Niewiele wskazuje jednak na to, że ten plan się powiedzie. Sam zawodnik ma świadomość, że jego występy pozostawiają wiele do życzenia, lecz nie zamierza się poddać. W stolicy Anglii czuje się bardzo dobrze i zamierza w kolejnych miesiącach udowodnić, że stać go na grę na najwyższym poziomie. Jego kontrakt z Chelsea obowiązuje jeszcze przez ponad trzy lata.