Złe wieści dla Zielińskiego! Inter obserwuje gwiazdę Atalanty

Inter Mediolan znalazł się wśród klubów, które są zainteresowane transferem Edersona. Jak donosi AS, gwiazdor Atalanty jest gotów zmienić klub. Byłby to potencjalny rywal dla Piotra Zielińskiego.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński może mieć następnego rywala do walki o pierwszy skład w Interze

Piotr Zieliński trafił do Interu Mediolan latem 2024 roku na zasadzie wolnego transferu. Po wygaśnięciu kontraktu z Napoli miał na stole wiele ofert, aby zdecydował się zostać we Włoszech, dołączając do mistrza kraju. W pierwszym sezonie za kadencji Simone Inzaghiego był „pierwszym rezerwowym” wśród pomocników. Grał często i spisywał się przyzwoicie, lecz sytuacja zmieniła się po zmianie trenera.

Cristian Chivu, który przejął stery w klubie przed Klubowymi Mistrzostwami Świata, długo nie mógł przekonać się do Zielińskiego. Z początku grał mało, ale ostatnio dostaje coraz więcej szans. Wynika to głównie z kontuzji Henrikha Mkhitaryana, ale występy 31-latka są na bardzo dobrym poziomie. Dlatego też szkoleniowiec nie może ignorować jego obecności w składzie.

Z informacji dziennika AS wynika jednak, że Inter rozgląda się za nowym pomocnikiem. Stało się jasne, że w najbliższym czasie klub zmieni Ederson, czyli gwiazdor Atalanty. Nerazzurri są jedną z drużyn, które monitorują sytuację Brazylijczyka. W styczniu piłkarz będzie dostępny za ok. 30-40 milionów euro. Jeśli trafi do Mediolanu, będą to złe wieści dla Zielińskiego, z którym będzie rywalizował o minuty na boisku.

Ederson od miesięcy jest łączony z innymi klubami. Latem było głośno o przeprowadzce do Premier League, lecz ostatecznie został w Atalancie. Oprócz tego zainteresowanie piłkarzem w przeszłości wykazywał również Juventus czy AS Roma.