LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Zion Suzuki

Zion Suzuki na celowniku Chelsea. To on zastąpi Sancheza?

Chelsea zapowiada aktywność podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Jedną z pozycji, która wymaga wzmocnienia w zespole The Blues, jest bez wątpienia bramka. Trener drużyny Niebieskich – Enzo Maresca – nie ceni bowiem golkiperów, którymi aktualnie dysponuje. Mowa o zawodzących w obecnym sezonie Robercie Sanchezie oraz Filipie Jorgensenie. Wiele wskazuje na to, że włodarze Chelsea nie wiążą przyszłości zarówno z Hiszpanem, jak i Duńczykiem.

Dlatego londyńczycy szukają na rynku nowego bramkarza, a najświeższym nazwiskiem na liście kandydatów jest Zion Suzuki. Jak dowiedział się brytyjski portal „TEAMtalk”, Chelsea bacznie monitoruje sytuację golkipera, który broni dostępu do bramki Parmy Calcio. 22-letni Japończyk od dawna jest łączony z przeprowadzką do Premier League, choć wcześniej najczęściej był przymierzany do Manchesteru United. Wygląda na to, iż Niebiescy oraz Czerwone Diabły powalczą latem o jego pozyskanie.

Zion Suzuki z powodzeniem stoi między słupkami Parmy Calcio od lipca 2024 roku, kiedy przeprowadził się na Stadio Ennio Tardini za 8 mln euro z VV St. Truiden. W kończącej się kampanii mierzący 190 centymetrów bramkarz rozegrał 36 meczów, wpuścił 51 goli i zachował 8 czystych kont. Na kolejkę przed końcem tego sezonu Serie A zespół Gialloblu posiada na swoim koncie 33 punkty, zajmuje 16. miejsce w tabeli, przez co musi bić się o utrzymanie we włoskiej ekstraklasie. Wartość rynkowa Ziona Suzukiego wynosi 14 mln euro.