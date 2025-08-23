Roma i Legia blisko porozumienia. Wiadomo, kiedy Ziółkowski zmieni klub

AS Roma i Legia Warszawa są blisko osiągnięcia porozumienia. Do ustalenia pozostał jedynie procent od następnego transferu. Jan Ziółkowski po rewanżu w Lidze Konferencji ma wyjechać do Włoch - informuje Calciomercato.it.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ziółkowski blisko transferu do Romy. Wiadomo, kiedy odejdzie z Legii

Jan Ziółkowski w poprzednim sezonie na stałe przebił się do wyjściowej jedenastki Legii Warszawa. Młody obrońca ma na swoim koncie dopiero 39 spotkań w seniorskim zespole, lecz mimo to zwrócił na siebie uwagę mocnych klubów w ligach TOP5 w Europie. Jednym z nich jest AS Roma, która od dłuższego czasu stara się sfinalizować transfer 20-latka.

Cała operacja związana z transferem Ziółkowskiego do Rzymu trwa od początku sierpnia. Nicolo Schira informował wtedy, że Polak doszedł do porozumienia z Romą ws. warunków kontraktu. Potrzebne było zatem jedynie porozumienie pomiędzy klubami.

Kwota transferu została dość szybko ustalona, ale problem stanowi inna kwestia. Wiadomo, że Ziółkowski ma kosztować 6 milionów euro. Aktualnie obie drużyny starają się uzgodnić procent od następnego transferu, który zgarnie w przyszłości Legia Warszawa. Z informacji Calciomercato.it wynika, że porozumienie jest bardzo blisko.

Drugim pytaniem jest to kiedy Ziółkowski opuści Legię i dołączy do zespołu Gian Piero Gasperiniego. Otóż jak podaje źródło transfer miałby zostać sfinalizowany dopiero po rewanżowym meczu Wojskowych z Hibernianem w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

Decydujący mecz o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek (28 sierpnia) o godzinie 21:00. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem podopiecznych Edwarda Iordanescu (2:1).